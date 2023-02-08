Bakan Kurum, Nurdağı'nda 65 saat sonra mucize kurtuluşa şahit oldu



NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunduğu sırada bir enkazda mucize kurtuluşa şahit oldu. Bakan Kurum'un arama kurtarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi almak için yaklaştığı enkaz çevresinde yaşanan hareketliliğin ardından depremzede 61 yaşındaki Ahmet Kurt 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yıkıma yol açtığı iller arasında bulunan Gaziantep'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulundu. Buradaki çalışmaları yerinde takip eden ve görevlilerden bilgi alan Bakan Kurum ardından bölgedeki incelemelerini sürdürmek üzere Nurdağı ilçesine geçti. İlçede AFAD koordinesinde enkaz kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Kurum, Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri´nin (JAK) Yılmaz Apartmanı enkazında hayatta olduğu belirlenen bir depremzedenin kurtarılmasına şahit oldu.

61 SAAT SONRA GELEN MUCİZE KURTULUŞ

JAK ekiplerinin çalışması sonucu 61 yaşındaki depremzede Ahmet Kurt, felaketten 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Ahmet Kurt, ısı battaniyesine sarıldıktan sonra oluşturulan koridordaki asker, vatandaş ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşındı. Burada sağlık görevlisi tarafından kontrol edilen Kurt, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi.

Depremin yaşandığı Gaziantep´te koordinasyonu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, can kurtarmak için yoğun çaba gösteren ekiplere çabalarından dolayı teşekkür etti. Bölgedeki durum ve çalışmalar hakkında AFAD yetkililerinden bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)

2023-02-08 23:01:04



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