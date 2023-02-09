Kahramanmaraş'ta depremzedeler, geceyi ateş başında ve çadırda geçirdi

Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından 12 Şubat Stadyumu'nda çadır kent kuruldu. Bazı depremzedeler, geceyi çadırlarda geçirdi, bazıları da arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz yanında ateş yakıp, yakınlarının sağ kurtarılmasını bekledi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı gün saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. 10 ili etkileyen depremlerde, Kahramanmaraş kent merkezi ile ilçelerinde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Deprem sonrası 4'üncü güne girilirken, arama-kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Depremzedeler, enkaz başında ateş yakarak, umutlu bekleyişlerine devam ediyor. Arama-kurtarma ekiplerine de destek olan depremzedeler, soğuk havaya rağmen enkaz başından ayrılmıyor. Depremzedeler için AFAD bünyesinde, 12 Şubat Stadyumu'nda da çadır kent oluşturuldu. Yüzlerce çadırın kurulduğu stada, depremzede aileler yerleştirildi. Depremzedelere gönüllüler de yardım elini uzatarak destek oluyor.
Öte yandan aydınlatma sisteminde dün arıza oluşan çadır kent, karanlığa gömüldü. Depremzedeler, ateş yakarak geceyi geçirdi. Gıda ve barınma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan bazı depremzedeler de bölgeye daha fazla yardım yapılması için çağrıda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2023-02-09 09:42:41
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