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FLAŞ

DHA

FLAŞ


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son tespitlere göre depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 14 bin 14 ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep´te ise 944 bina yıkılmış; bunun yanında bin 415 vatandaşımız vefat etmiş, 10 bin 395 vatandaşımızı ise yaralanmıştır.DHA-Flaş Haber Türkiye-Gaziantep
2023-02-09 13:28:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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