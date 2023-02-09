Askeri helikopterler depremzedeler için havalanıyor



Kadir GÜNEŞNuri PİREser PAZARBAŞI/ GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en çok hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde karayolu ile ulaşılamayan kırsal mahallelerdeki depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı gün saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep merkezi ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Deprem sonrası 4'üncü güne girilirken, aramakurtarma çalışmaları da devam etti. Enkaz başında ateş yakarak umutlu bekleyişlerine devam eden depremzedeler, soğuk havaya rağmen enkaz başından ayrılmayıp yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Depremzedeler için kentin farklı yerlerinde AFAD bünyesinde çadır kent kuruldu. Kırsal mahalle yollarında depremin neden olduğu hasar nedeniyle yardımlar havadan yapılıyor.

İçme suyu, battaniye, gıda kolisi, çadır ve bebek bezinden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, helikopterlere yüklenerek, kırsal mahallelere götürülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Merkez Kadir GÜNEŞNuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-02-09 18:32:09



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