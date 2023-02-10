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Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık

DHA

Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık


Kadir GÜNEŞNuri PİREser PAZARBAŞI/GAZİANTEP, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu illerden Gaziantep´te yaptığı açıklamada, "Burada bu durumu göremeyen ve yaşayamayanlar bu duyguyu anlayamazlar. O yüzden cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık. Bunu da duyurmuş olalım´´ dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep´e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi. Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi´ndeki toplantıya Bakan Kurum´un yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, askeri erkan, AFAD yetkilileri, ve kurum müdürleri katıldı.
108 BİNADA KURTARMA DEVAM EDİYOR
Murat Kurum arama-kurtarma faaliyetlerinin Gaziantep genelinde 1324 binada başladığını belirterek, şu anda 108 binada devam ettiğini söyledi. Kent genelinde ölü sayısının 2 bin 529´a yükseldiğini belirten Kurum, yaralı sayısını ise 12 bin 468 olarak açıkladı. Depremin 5´inci gününde dakikaların bile önemli olduğunu anlatan Kurum, "Depremin 5´inci günündeyiz ve artık bundan sonraki süreçte dakikalar bile önemli. Cumhurbaşkanımız dün hem kentteki ailelerimize ve depremzedelere moral vermek amacıyla hem de arama-kurtarma faaliyetlerini incelemek üzere geldi. Bu kapsamda çadır kentte afetzede vatandaşlarımızı ziyaret etti. Yaşadığımız afet sebebi ile tüm illerimizde devletimiz milletimiz dünyadan gelen birçok yardım kuruluşu seferberlik şuuru içerisinde. An itibariyle Gaziantep´te 2 bin 529 canımızı yitirdik. Yaralı 12 bin 468 kardeşimiz hastanelerde tedavi altındadır. Yaralı kardeşlerimizi gerek bizler gerekse burada ihtiyacı olduğu gördüğümüz tüm ailelerimiz ziyaret ediyoruz. Onlarla ilgili her türlü tedbiri de alıyoruz. Tabi şunu da ifade etmek isterim; bizim milletimiz nasıl tüm acılara ortak olduysa. Vefat eden kardeşlerimizde hepimizin ailesidir. Onların her zaman yanında olacağız. Onların elini hiç bırakmayacağız. Gaziantep´te yapılan arama-kurtarma faaliyetleri 1324 binada başlamıştı. Arama-kurtarma faaliyetleri çerçevesinde sadece 108 binada arama-kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kalan binalardaki faaliyetler tamamlanmış durumda" dedi.
`YARDIM FAALİYETLERİ HEM HAVADAN HEM KARADAN´
İnsani yardımlar noktasında da çalışmaların sürdüğünü anlatan Kurum, 5 helikopter ile ulaşım sağlanamayan köylere ulaştıklarını söyledi. Tüm köylerin eş zamanlı olarak ihtiyaçlarının giderildiğini anlatan Kurum, 16 bin 900 personel ile de arama-kurtarma faaliyetlerine son dakikaya kadar ara vermeden devam edeceklerini kaydetti. Kurum, "Umutlarımız hala diri. Dün itibarıyla baktığımızda 90´ıncı saatte kurtardığımız yavrularımız var. İnşallah Gaziantep´te bu mücadele tüm illerde olduğu gibi son dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz. İnsani ihtiyaçları takip ediyoruz. Gerek barınma gerekse beslenme adımlarını atıyoruz. Tüm birimler, hem havadan hem karadan yardım ekipleri çalışıyor. Köylerimize ulaşıyoruz ne ihtiyaçları varsa gidermeye çalışıyoruz. 5 helikopterimiz bu hizmetleri vermektedir. Tüm köylere eş zamanlı olarak acil ihtiyaçlar giderilmiş durumdadır´´ diye konuştu.
15 BİN 350 ÇADIR KURULDU
Bakan Kurum, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kent genelinde çadır kurulumlarının da sürdüğünü söyledi. Kurum, "Şu ana kadar 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı. 25 bin çadır için de planlama devam ediyor. Konteyner kurulum süreci de başladı. 500 konteyner İslahiye ve Nurdağı´nda belirlenen alanlara kurduk. Etap etap bunu arttıracağız. Gaziantep´te 15 bin kurulumu için planlama yaptık´´ ifadelerine yer verdi.
`HASARLI BİNALARA GİRMEYİN´
Bakan Murat Kurum, kent genelinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, bu esnada 130 bin kişiyi geçici barınma merkezlerinde misafir ettiklerini söyledi. Kurum, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini anlatarak, "Vatandaşlarımız binaları ile ilgili hasar tespit devam ediyor. Vatandaşlarımızı bu esnada geçici alanlarda sağlıyoruz. 130 bin vatandaşımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Bu süreç tamamlanana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz. Nurdağı ve İslahiye´de su ve elektrik verilmesi süreci başlandı. Köylerimizde de kısmi çözümler ürettik. İnşallah kalıcı çözümleri de takip ediyoruz. İletişim ile ilgili sorunlar yaşıyorduk. Tüm alanlar için üzerine koya koya gidiyoruz. Baz istasyonlarını bölgeye dağıttık. Tüm alanda iletişim sağlanma sürecini yapmaktayız.  Enkazın kaldırılması ve artçı depremlerin tamamlanması ile birlikte sağlam binalara vatandaşlarımızı almamız gerekiyor. Uzmanlarımız ile hasar tespit çalışmaları tüm illerde çalışmalar devam ediyoruz. Şu ana kadar ülke genelinde 122 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Gaziantep´te 4 bin 475 bina, 12 bin 423 ev konut ve iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ağır orta ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da tespit çalışmaları bittikten sonra kullanabileceğini ifade etmek istiyorum´´ diye konuştu.
TARİHİN EN BÜYÜK AFET KONUT PROJESİ
Bakan Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesini başlatacaklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"10 ilimizde eş zamanlı olarak cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini de başlatmış olacağız. Depremin etkilediği 10 ilimizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut projesini inşallah TOKİ üzerinden başlatacağız. 30 bin mühendis ve işçimizi, arama kurtarma faaliyetine katılan firmalarımızı araç ve ekipleriyle birlikte 10 ile yönlendirdik. Bunlar çalışmalara devam ediyor. Yeni afet konutlarının kurulumu için de gerek zemin etütleri gerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bir dakikayı bile önemsiyoruz. Burada bu afeti görmeyen vatandaşlarımız bu duyguyu anlayamazlar. O yüzden Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık. Bunu da duyurmuş olalım. Yeni İslahiye ve yeni Nurdağı´nın inşasını yapacağız. Eş zamanlı 10 ilde bunu yapacağız. Nasıl 2 gün içerisinde konteyner kurduysak, barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderdiysek, bu afette de aynı anlayışla tüm ekibimiz ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz.´´DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Nuri PİR,Eser PAZARBAŞI
2023-02-10 11:22:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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