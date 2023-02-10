3 kişinin sağ çıktığı Polat Sitesi enkazı önünde umutlu bekleyiş 



Kadir GÜNEŞ-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/GAZİANTEP,(DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük hasar gören Gaziantep'te, arama çalışmalarında dün 3 kişinin Polat Sitesi enkazından kurtarılması, burada

yakınlarını bekleyenlerin umutlarını artırdı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı gün saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep merkezi ve İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları 5´inci gününde sürdürülüyor. Depremde 4 bloku yıkılan 6 bloklu Polat Sitesi´nde çalışmalar hız kazandı. Ekipler zaman zaman hassas dinlemeler yaparken, arama-kurtarma köpekleri de çalışmalara katılıyor.

SAĞ ÇIKANLAR UMUTLANDIRDI

Çalışmalarda dün sabah enkazdan ses alınması ile ekipler Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur´u kurtardı. Tabur ailesi alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılanırken, bekleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen çok sayıda kişi, enkaz önünde yoğunluk oluşturdu. Soğuktan korunmak için ateş yakıp, battaniyeye sarılan vatandaşlar, gelecek güzel haberleri beklemeye başladı.

'ENKAZDA İKİ YAKINIM VAR'

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği AyşeMehmet Polat Sitesi'nde yakınlarını bekleyen Hülya Bağcı, sağ çıkanlara şahit oldukça morallerinin yükseldiğini söyleyerek, "Bu binada yakınlarım vardı. Bu deprem Allah´tan geldi. Ne diyelim, bugünümüze de şükürler olsun. Deprem anında sadece çocuklarımı düşündüm, başka bir şey düşünemedik. İnşallah bunu en kısa zamanda atlatacağız. Enkazda 2 yakınım var, bir anne ve oğul. Biz onları bekliyoruz. İnşallah sağ salim çıkarlar. Bekliyoruz. Ekipler çalışıyor, canımızı kurtardığımıza şükür ediyoruz biz. Bunun etkisi psikolojik olarak bizde uzun sürecek ama çocuklarımız için ayakta kalmak zorundayız. Dün 3 kişi canlı çıktı, çok sevindik. Yaşlı bir adam şeker hastasıymış. Bu bizi daha umutlandırdı. Allah kimsenin umudumuzu kesmesin" dedi.

Polat sitesi yakınında bekleyen vatandaşlar ise yardım amaçlı geldiklerini ifade ederek enkaz önünde bekleyişlerine devam ettiklerini belirtti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Merkez Kadir GÜNEŞ-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-02-10 11:29:35



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