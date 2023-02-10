Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili soruşturma



GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yazılı açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Merkez GAZİANTEP,(DHA)

2023-02-10 13:07:25



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