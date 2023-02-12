Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar



Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 şiddetindeki depremde 2 hemşirenin, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin bulunduğu kuvözleri korumak için sarf ettiği çaba güvenlik kameralarına yansıdı.

Pazartesi günü saat 04.17´de merkez üssü Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem, aralarında Gaziantep´in de olduğu 10 ilde etkili oldu. Şiddetli sarsıntı sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hemşireler Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan, deprem ile birlikte dışarı çıkmak yerine bebeklerin bulunduğu kuvözlerin devrilmesini önlemek için gayret gösterdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde hemşirelerin sarsıntı ile kuvözlerin devrilmesini önlemeye çalıştıkları görüldü. Ölümü göze alarak bebekleri yalnız bırakmayan hemşirelerin davranışı, görüntüleri izleyenler tarafından takdir edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-11 23:39:24



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