Gaziantep'te depremzede çocuklara oyunlu terapi



Kadir GÜNEŞ-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/GAZİANTEP,(DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından Gaziantep´in Nurdağı ilçesine kurulan çadır kentte Milli Eğitim BakanlığI´na bağlı psikososyal teknik ekibi depremzede çocuklarla oyun oynayıp süreci atlatmalarına katkıda bulunuyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı gün saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep merkez ve İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Depremde 7´inci güne girilirken, arama-kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Depremzedeler için AFAD bünyesinde, Nurdağı İlçe Merkezi´nde çadır kent oluşturuldu. Yüzlerce çadırın kurulduğu alana depremzede aileler yerleştirildi.

Kent genelinde 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlanırken, 25 bin çadır için de planlama devam ediyor. Depremzedeler için kurulan çadır kentlerde yaşam başlarken, konteyner kurulum süreci için de çalışılıyor. 500 konteyner İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen alanlara kurulurken, etap etap bu sayının da arttırılacağı öğrenildi.

ÇOCUKLARA OYUNLU DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı psikososyal destek ekibi öğretmenlerden oluşan 150 kişilik kadrosu ile kent genelinde kurulan çadır kentlerde aileler ile görüşüp onlara destek olmaya çalışıyor. Ayrıca depremden psikolojik olarak etkilenen çocuklarla çadır kentte etkinlikler düzenleyen ekipler, onların süreci atlatmalarına katkıda bulunurken, gün boyu onlarla oyunlar oynayıp vakit geçiriyorlar.

Ekip içerisinde yer alan öğretmenlerden Ali Aydın, temel amaçlarının özellikle depremde yoğun bir şekilde etkilenen çocuklar için, bu süreçte depremin etkisini bir nebze olsun azaltmak olduğunu söyledi. Bunun bir tedavi olmadığını ancak psikolojik bir ilk yardım olduğunu aktaran Aydın, bu anlamda değişik deprem bölgelerine sahada çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Çocuklar için bu süreçte oyun oynamanın çok faydalı bir etkinlik olduğunu ifade eden Aydın şöyle dedi:

`´Değişik deprem bölgelerine farklı alanlarda sahalardayız. İlk günden bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu olayda en çok tabii çocuklar etkileniyorlar. Çocuklar için bu süreçte oyun çok faydalı bir etkinliktir. Depremin etkisini üzerlerinden atmaları için çok faydalı. Bizler de arkadaşlarla alanlarda olmaya çalışıyoruz. Kurulan çadır kentlerde bizler de arkadaşlarımız ile birlikte çeşitli etkinlikler ile çocukların kendilerini iyi hissetmelerini ve biraz olsun normal hayatlarına dönmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Şu anda yoğun bir şekilde depremden etkilenen her bölgede ekiplerimiz var. Onlar da aynı şekilde çadır kentlerde ve alanlarda görevlerini yapıyorlar. Biz bununla birlikte çadırları da dolaşarak yetişkinler ile de dolaşıyoruz. Çünkü yoğun bir şok ve korku yaşıyorlar. Tramvatik etkileri var. Biz bu süreçte onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Bu sürecin geçici bir süreç olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz. Yoğun korku ve kaygıları var. Sürecin ileri de patolojik boyutlara ulaşmasını azaltmaya çalışıyoruz. Aileler tabii bu süreçte etkilendikleri için çocuklarına da gerekli desteği veremeyebiliyorlar. Biz de çocukların normal hayata adaptasyonu için onlara etkinlikler düzenliyoruz" (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Nuri PİR,Eser PAZARBAŞI

2023-02-12 14:53:37



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