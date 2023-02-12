138 saat sonra kurtarılan İkranur'un mutluluğu kamerada

Ali Sencer ARSLAN/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde depremin 138´inci saatinde enkazdan kurtarılan İkranur Arslan´ın (13) madencilerin kendisine ulaştığı andaki mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maden işçileri, depremin 138´inci saatinde Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan İkranur Arslan´ı sağ kurtardı. İkranur Arslan´ın enkaz altında, ekiplerin yanına ulaştığı andaki mutluluğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma ekibinde olan maden işçisi, "Sizi kızımla tanıştırıyorum. İkranur, 6 gün boyunca burada durmuş. Şimdi İkranur ile birlikte çıkıyoruz" dedi. İkranur ise gülümseyerek el sallarken, "Allah´ın izniyle çıkıyoruz. Sağ olsunlar" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Ali Sencer ARSLAN
2023-02-12 15:36:37
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