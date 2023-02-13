Maden işçilerinden 170'inci saatte kurtarış

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde maden işçileri, enkaz altında kalan Sibel Kaya´yı (41) depremden 170 saat sonra sağ çıkardı.

Gaziantep´in İslahiye ilçesinde aramakurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi´nden maden işçileri, enkaz altındaki Sibel Kaya´ya ulaştı. Uzun süren çalışmanın ardından 170'inci saatte Sibel Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sedyeye alınan Kaya, ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Ali Sencer ARSLAN

2023-02-13 11:26:56



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