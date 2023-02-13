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GAZİANTEP - (ÖZEL) - İSLAHİYE'DE DEPREM KAYALARI YUVARLADI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

DHA

GAZİANTEP - (ÖZEL) - İSLAHİYE'DE DEPREM KAYALARI YUVARLADI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI


-Ağıllardaki 360 hayvan öldüRojda ALTINTAŞ Özgür KUMANOVALI Zeki GÜNAL / İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP İslahiye'de depremin etkisiyle dağdan kopan kayaların yuvarlanarak tek katlı evlerin üzerine düşmesiyle 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Ayrıca 360 küçükbaş hayvan öldü. Gözyaşları içerisinde o anları anlatan, 64 yaşındaki Süleyman Keser, "Saat 04.17 bizim kara gecemiz oldu. Yukarıdan kayalar geliyordu, eve vurdu. Taşların arasında kurtulmaya çalıştık. Kaya vurunca iki ev üst üste gitti. Biz cehennemi yaşadık" dedi. 
İslahiye Fevzipaşa Mahallesi'nde depremin şiddeti kayaları dağlardan kopardı. Yuvarlanan kayalar, altı ağıl olan tek katlı evlerin üzerine düştü. Kayaların altında kalan karı koca hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Ayrıca 360 küçükbaş hayvan öldü. Süleyman Keser'in 160 küçükbaş, Cuma Keser'in ise 200 küçükbaş hayvanı ağıl altında kaldı. Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan Cuma Keser'in oğlu Ali Keser, 6 gün boyunca hayvanların enkaz altından seslerini duyduğunu anlattı.'BENİM KIZIM ANNESİNİ BIRAKAMADI, İNTİHARA GİTTİ'
50 yıldır hayvancılık yapan Süleyman Keser, iki kızı ve eşiyle depreme uykuda yakalandı. İki kızı ve eşi yaralanan Keser, "Saat 04.17'ydi,13 ve 16 yaşındaki iki kızım uyumamışlar, oyun oynuyorlarmış. Bağırdılar, uyandım yer oynuyordu. 'Kızım kaçın' dedim. Diğeri annesi uyanmadığı için annesini bırakmadı. Benim kızım intihara gitti, annesi gelemedi diye bırakmadı. Diğer kızımı alıp kaçtım. Yukarıdan kayalar geliyordu, eve vurdu. Taşların arasında kurtulmaya çalıştık" dedi.'BİZİM KARA GECEMİZ OLDU'
Keser, "Her şeyimiz bitti. 70-80 senedir bu köyü dedelerimiz yapmış. Bütün kazancım gelirim bu iş üzerine. Bir yere gitme şansımız yok. Irak'ta uzman çavuş olan oğlumu aradım gelemedi. Evimin altında şu an 160 tane hayvan var. Kaya vurunca iki ev üst üste gitti. Komşumuz karı koca taşın altında kaldılar, çocukları anne babasını kurtaramayınca bizi kurtardı. O çocuk bizi kurtardı. Allah yaşatmasın. Saat 04.17 bizim kara gecemiz oldu. Biz cehennemi yaşadık. Çocuklarım ölümden döndü, eşim hastanede. Devletten Allah razı olsun, her şeyimize yetiştiler ama bazı şeyleri kurtaramadık. Yapacak bir şey yok bu bizim kaderimiz. Burada doğdum büyüdüm, burada aç ölürüm, başka yerde nefes alamam. Enkazdan bir keçi kurtardık, şimdi yaralı önüne yem koyduk, bir keçiyi yaşatabilmek mücadele ediyoruz. Kızlarımın ayakları yaralı, Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.'KAYALAR ÜZERİMİZE GELDİ'
Aynı köyde hayvancılık yapan Cuma Keser, "İnanılmaz bir gürültü ile uyandık. Önce savrulduk sonra dışarı çıktık. Ben dışarı çıkınca eşim ve 11 yaşındaki çocuğum içeride kaldı. O esnada ses geldi ev çöktü. Eşimin üzerine kolon devrildi, durumu kritik. Hayvanları kurtarmak için bir şey yapamadık. Kayalar üzerimize geldi. Biz dağlar üzerimize gelecek sandık, kıyamet kopuyor sandım. Yollar kapalı olduğu için kimse gelemedi. İnsan gücüyle taşları kaldırdık" diye konuştu.
 
"TAM 6 GÜN BOYUNCA SESLERİNİ DUYDUK"
Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan oğlu Ali Keser ise depremin ardından köyüne döndü. Keser, "Babamın 200 tane hayvanı vardı, onlar öldü. Maddi olarak değil acı çekmelerine dayanamıyorduk. Tam 6 gün boyunca seslerini duyduk. Keçiler, kuzular, oğlaklar enkazın altında kaldı. Köyümüze cenaze için gelen kepçe biraz hayvanları da çıkardı" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü
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-Havadan görüntü
-Köyden genel görüntü
-Yıkılan evlerden görüntü
-Süleyman Keser ile röportaj
-Cuma Keser ile röportaj
 DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep
2023-02-13 11:27:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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