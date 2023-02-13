Gaziantep Nurdağı'nda çadırlar köylere ulaştı



Rojda ALTINTAŞÖzgür KUMANOVALI Zeki GÜNAL / NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde köylülerinin günlerdir beklediği çadırlar ulaştı. Elektriklerin kesik olduğu köye askerler de ilaç getirdi.

Nurdağı'nda köylülerin beklediği yardımlar Gökçeada başta olmak üzere birçok köye ulaştı. Afet bölgesinin en öncelikli ihtiyacı olan barınma sorunun çözmek çadırlar kuruldu. Elektrik ve suyun olmadığını belirten köylüler, sağlıklı bir yaşam alanının oluşması su ve enerji talebinde de bulundu. Köye askerler tarafından hasta olanlar için ilaç getirildi. "SU VE ELEKTRİK YOK"

Depremi yaşayan köylülerden Hatice Dinç, "Deprem bizi yere fırlattı. Zor aşağı indik. Kapının altında durdum sonra daha beter sallandı. Aşağı indim. İçeride kızım yatıyormuş onu bile fark etmedim. Depremden sonraki gün kalkıp eve tekrar gittim, orada buzağım vardı. Ona yem vermeye gittim, merdivenlerden düştüm kolum kırıldı. Burada su ve elektrik yok" dedi."DAĞDAN GELEN SUYU BURAYA BAĞLADIK"

Fatma Tükenmez ise, "Çok şükür çadırlarımız var ama o ilk günü unutamıyoruz. Çok kötüydü. Biz sağ çıktık ama dışarıya çıktığımız zaman bütün komşularımızın sesi geliyordu. 'Yardım edin' diye bağırıyorlardı. Hatırlamak istemiyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın. Suyumuz yok, dağdan gelen suyu buraya çektik ortak olarak kullanıyoruz. Banyo ihtiyacımız var ama imkanımız yok. Banyo olmadan çok zorlanıyoruz" diye konuştu.

Sultan Güler de, "Evim yıkıldı. Nurdağı'nda çadır bulamadık bu köye geldik. Sağ olsunlar burada çok yardım ettiler. Allah razı olsun" dedi.

(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı

2023-02-13 14:29:18



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