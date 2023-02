Bakan Kurum: Tarihin en büyük afet konut projesini 1 yılda tamamlayacağız

Kadir GÜNEŞ-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/GAZİANTEP, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden dolayı yıkım yaşayan tüm illerimizde eş zamanlı olarak; adeta bir seferberlik ruhuyla harekete geçecek; Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep´e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi. Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi´ndeki toplantıya Bakan Kurum´un yanı sıra, eski bakanlar Mehmet Şimşek ve Abdülhamit gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, askeri erkan, AFAD yetkilileri, ve kurum müdürleri katıldı.

`ARAMA-KURTARMA DEVAM EDİYOR´

Bakan Murat Kurum, aramakurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, kurtarma çalışmalarında saatin ilerledikçe kurtarılan vatandaşların herkesin motivasyonunu arttırdığını kaydetti. Kurum, Gaziantep´te can kaybı sayısının 3 bin 531´e ulaştığını arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda afetten kurtarılan vatandaşların 15 bin 10 olduğunu ifade etti. Kentte ilk dakikadan itibaren arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bina sayısının 1324 olduğunu AFAD´ın öncülüğünde şu anda 18 enkazda devam ettiğini belirterek, "Bugün depremin 8´inci gününde, 186´ıncı saatindeyiz. Biraz önce Kahramanmaraş´ımızdan geldik, 1 gün önce de Hatay´daydık. Hem Hatay Antakya, Serinyol ve Samandağ´da; hem de Kahramanmaraş Merkez ve Elbistan´da, bakanlarımızla, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla koordinasyon toplantılarımızı yaptık. Depremin yaralarını bir an önce sarmak için atacağımız adımları, yapacağımız yeni yuvalarımızı ve dükkanlarımızı inşa edeceğimiz yerleri hep birlikte istişare ettik. Şimdi de tekrar Gaziantep´teyiz. Gaziantep´te can kaybı sayımız 3 bin 531´e ulaştı. Arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda afetten kurtarılan kardeşlerimizin sayısı 15 bin 10 oldu. Kardeşlerimizin hastanelerimizdeki tedavi süreçlerini, anbean takip ediyoruz. Gaziantep´te ilk dakika itibariyle, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bina sayısı 1324´tü. AFAD´ın öncülüğünde şu anda 18 enkazda, 3 bin 644 arama kurtarma personelimiz şu dakikada kardeşlerimizi çıkarmak için çalışıyor. Toplamda ise 23 bin 059 arama kurtarma personeli ve gönüllü kardeşimizle, hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Gaziantep´te 159 saat sonra çıkan Saadet kızımız, 170 saat sonra çıkan 40 yaşındaki Sibel kardeşimiz milletimize hakikaten büyük moral olmuşlardı. Biraz önce Kahramanmaraş´ta bir kardeşimizden daha 185. saatte bir müjde daha aldık. 10 yaşındaki Ayça kızımızın haberi hepimizi, tüm Türkiye´yi sevince boğdu. Enkazdan kurtarılan kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Sahra Çadırlarımız ve Sahra Hastanemiz 7/24 hizmet veriyor. Yine 22 bin 51 çadırımızı kurduk. İhtiyaç doğrultusunda bu sayıyı 35 bine çıkaracağız" dedi.

'KONTEYNER SAYISI 15 BİNE ÇIKACAK'

Bakan Kurum, konteyner sayısının arttığını anlatarak, "Yine vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak 1626 konteyneri kurduk, konteyner sayımızı 15 bine çıkaracağız. Gaziantep´mizde sosyal tesisler, camiler, taziye evleri, spor tesisleri, kültür merkezlerimizle 130 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Mobil mutfaklar, aş evleri, gıda depoları, tuvaletlerimizle hizmetimize devam ediyoruz. Üç öğün yemek ve su ikramıyla beraber; hastalarımıza ilaçlar getiriyor, çocuklarımıza kesintisiz mama temin ediyoruz. İller bankamızla, Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle; tüm altyapı çalışmalarını yürütüyoruz. Şu anda Gaziantep Merkez, Şahinbey ve Şehitkâmil´de, Nurdağı ve İslahiye´de su ve elektrik hizmetini kesintisiz veriyoruz. Gaziantep Merkezde enerji arzında herhangi bir sorun yok. İslahiye´de 68 köy, Nurdağı´nda 35 köyümüze elektrik veriyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlaması için 36 mobil baz istasyonumuzu kurduk. Şu an bölgede büyük oranda iletişim problemi kalmadı´´ diye konuştu.

'10 İLDE 307 BİN 763 BİNA İNCELENDİ'

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden ve buna ilişkin rakamları da paylaşan Kurum, vatandaşların binalarının durumu e-devlet üzerinden öğrenebileceğini ifade etti.

Kurum, "10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6 bin personelle devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve işyerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve işyerine denk geliyor. Şu ana kadar, Gaziantep´imizde de; 10 bin 777 binada bulunan toplam 24 bin 687 ev ve işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşlarımız, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabilirler.

`TARİHİN EN BÜYÜK PROJESİNİ 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ´

Depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve tarihin en büyük konut projesini 1 yıl içerisinde tamamlayacağını anlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan depremzede kardeşlerimizi bir kez daha uyarıyoruz. Meydana gelen böylesi büyük depremden sonra artçılar devam ediyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız şudur: AFAD koordinasyonu olmadan, hasar durumu belli olmadan, asla ve asla eşyalarınızı evlerden almak için içeri girmeyelim! Yeni acılara sebebiyet vermeyelim. Enkaz kaldırma çalışmalarımıza başladık. 10 ilimizde de afet konutlarımızı yapacağımız alanlara dair hem yer tespit hem de zemin etüd çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Depremden dolayı yıkım yaşayan tüm illerimizde eş zamanlı olarak; adeta bir seferberlik ruhuyla harekete geçecek; Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız."

