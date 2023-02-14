7.6'lık depreme canlı yayında yakalanan DHA muhabirleri o anları anlattı



(DHA)KAHRAMANMARAŞ Pazarcık merkezli saat 04.17'de, 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, aynı gün saat 13.24´te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depreme Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Ali Leylak, Taha Ayhan ve Olcay Düzgün ile kameraman Ömer Şulul canlı yayın sırasında yakalandı. Büyük korku yaşayan ancak canlı yayınlarına devam eden muhabirler, deprem sırasında karmaşık duygular yaşadıklarını söyledi.

DHA Şanlıurfa muhabiri Ali Leylak ile kameraman Ömer Şulul, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan İpekyolu Mahallesindeki 33 kişinin hayatını kaybettiği apartman enkazında arama kurtarma çalışmalarının takibini yapmaya başladı. Haber takibi sırasında saat 13.20'de muhabir Ali Leylak, CNN Türk ekranlarına canlı yayın bağlantısı yaptı. Ali Leylak, CNN Türk ekranlarında süren arama kurtarma çalışmalarını aktarırken, saat 13.24'te, Elbistan merkezli ikinci depreme yakalandı. Sarsıntı ile büyük panik yaşanmasına rağmen canlı yayını sürdüren Ali Leylak, yaşadıklarını şöyle analttı:

"Saat 13.20´de CNN Türk ekranlarına canlı bağlantı yaparak gelişmeleri anlatıyordum. O esnada enkaz üzerindeki çalışmaları anlattığım sırada birden büyük bir sarsıntı oldu. Bağırışmalar yaşandı, enkaz üzerindekiler sağa sola koşmaya başladı. Büyük bir panik ve korku yaşandı, o esnada biz yayınımıza devam ediyorduk. Canlı yayına devam ederken aklımda ailem vardı. İlk depremde eşim ve 2 kızımla evden dışarı çıkmıştım. Eşim ve çocuklarım ikinci kez evde depreme yakalanmıştı. Bu sırada yanı başımızda 2 bina büyük gürültüyle çöktü" diye konuştu.

'VİNÇ BEŞİK GİBİ SALLANIYORDU'

DHA kameramanı Ömer Şulul ise 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayın yaparken yakalandığını aktararak, "Depremin şiddetiyle yıkılan binada canlı yayın yapıyorduk. Canlı yayın sırasında yağan şiddetli yağmurdan kamerayı korumak için bir vinci kendime siper yapmıştım. O sırada sarsıntı başladı ve vatandaşlar etrafa koşturdu. Ben bu gelişmeleri görüntülerken, muhabirimiz Ali Leylak bana bölgeden uzaklaşmamı işaret etti. Başımı yukarıya kaldırınca tonlarca ağırlığındaki vinç beşik gibi sallanıyordu. Bulunduğum yerden çıkmamla birlikte 2 binada çökme meydana geldi. O an korku ve paniği yaşadım" diye konuştu.

'İKİNCİ DEPREME BAKANI TAKİP EDERKEN YAKALANDIK'

Demirören Haber Ajansı Malatya Muhabiri Taha Ayhan, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından kentte meydana gelen yıkım alanlarında haber ve canlı yayınlar yaptığını söyledi. İkinci deprem öncesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un takibini yaptığı sırada Malatya Valiliği binasında yakalandığını anlatan Ayhan, şöyle dedi:

"İkinci depreme bakanlık heyetiyle birlikte Malatya Valiliği binasında yakalandık. O noktada bulunduğumuz odanın tavanı üzerimize çöktü. Biz de tavanın altında kaldık. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde şişlikler ve morluklar oluştu. Oradan hızlıca çıktık, cihazlarımız çökmeyle binanın altında kaldı. Sarsıntı bitince yeniden odaya girdik ve cihazlarımızı kurtarıp, yayınlarımıza devam ettik. Bir yandan korku, bir yandan haber telaşı, bir yandan ailemizi düşünerek çalışmalarımızı sürdürdük."

'2 BİNANIN YIKILDIĞINA ŞAHİT OLDUK'

DHA Kayseri Büro Şefi Olcay Düzgün ise Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının yıkıma yol açtığı Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Güzergah üzerinde olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 binanın deprem nedeniyle yıkıldığını öğrenince buraya geçerek yayınlar yaptığını anlatan Düzgün, yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Yıkılan binaların enkazlarında canlı yayınlar gerçekleştirdiğimiz sırada Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündemi depreme yakalandık. Maalesef bu deprem nedeniyle çok korktuk ve endişelendik. Ayakta durmakta bile güçlük çektik. Ancak canlı yayında olduğumuz için izleyicilere deprem anını anlatmamız gerekiyordu. Kameraman arkadaşım Furkan Kavuklu ile birlikte soğukkanlılığımızı koruyarak depremi anlatmaya başladık ve canlı yayında 2 binanın yıkıldığına şahit olduğumuzu anlattık. Canlı yayın sonrası ise çevremizdeki 5 binanın yıkıldığını öğrendik. Deprem sonrası çok sayıda vatandaşın yaralandığına, bazı vatandaşların ise hayatını kaybettiğine tanık olduk. Bu durum bizi çok üzdü." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2023-02-14 09:42:40



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