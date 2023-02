Neçirvan Barzani, depremden etkilenen Gaziantep´i ziyaret etti

Can kaybı ve yaralılarda son durum!

Kadir GÜNEŞNuri PİREser PAZARBAŞI/GAZİANTEP, (DHA)IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, deprem bölgesi Gaziantep´i ziyaret etti. Depremde ölenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Barzani, Türkiye´nin bu krizden çıkacağına inandığını söyledi.

Gaziantep´te AFAD koordinasyon merkezine gelen Neçirvan Barzani, Bursa Valisi Yakup Canpolat tarafından karşılandı. Koordinasyon merkezini ziyaret eden Barzani, yetkililerden bilgi aldı.

Neçirvan Barzani, Türkiye´deki deprem dolayısıyla bölgelerindeki tüm etkinliklerini iptal ettiklerini ve her evde yas olduğunu söyledi. Türkiye´nin bu krizden de çıkacağına inandığını ve ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Barzani, şöyle konuştu:

"Bugün buraya gelişimizin sebebi deprem nedeniyle zor günler yaşayan Türkiye devleti ve milleti ile acıyı paylaşmaktır. Tüm halkımız adına hayatını kaybeden ailelere baş sağlığı diliyorum. Şunu söylemek isterim ki Türkiye her kriz anlarımızda bizim yanımızda yer alıp, destek vermiştir. En kötü zamanlarımızda yanımızda yer alıp bize destek vermişlerdir. Türkiye´nin başına gelen musibetten ötürü bölgemizdeki tüm aileler aynı acıyı paylaşmaktadır. Türkiye´deki bu acıyı paylaşmak için bölgemizdeki tüm etkinlikleri durdurduk. İmkanlarımız dahilinde yapabileceklerimizi yapmaya çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bunu da söylemek isterim ki; burada bölgemizden yardım birimleri var. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kendi imkanlarımızla Türkiye devleti ve milletine vefamızı sunmaya çalıştık. İnşallah bu kötü günler geride kalacaktır. Şundan da eminim Türkiye Devleti ve Cumhurbaşkanın yeniden bu krizden çıkacağına inanıyorum.´´

Konuşmaların ardından Barzani ve beraberindekiler Nurdağı ve İslahiye ilçelerine hareket etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Nuri PİR,Eser PAZARBAŞI

