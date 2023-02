Neçirvan Barzani, depremden etkilenen Gaziantep´i ziyaret etti (2)

Can kaybı ve yaralılarda son durum!

'HEPİMİZ KARDEŞİZ'

Neçirvan Barzani, depremin en çok etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret etti. Nurdağı´nda hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğü merkezi ziyaret eden Barzani, İslahiye´de ise çadır kenti dolaştı. Barzani´ye ziyaretleri sırasında AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker eşlik etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Barzani, bundan sonraki süreçte de depremden etkilenen her bölge için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün burada bulunmamızın sebebi Türkiye devleti ve Türkiye milletine başsağlığı mesajımızı iletmektir. Sizin acılarınız bizim acılarımızdır, sizin kötü günleriniz bizim kötü günlerimizdir. Bizim ihtiyaç duyduğumuz günlerde Türkiye devleti ve Türkiye hükümeti her seferinde bize yardımcı olmuşlardır. Acılarınızı paylaşmak ve vefa duygularımızı iletmek için bugün buradayız. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diliyoruz. Türkiye bu kötü günleri de geride bırakacak güce sahiptir. Bölgemizden gelen bu yardımı koordine eden Barzani Vakfı ve hükümetimizin ilgili birimlerine teşekkür ederiz. Bakanlıklarımız ve özel sektörden yardımda bulunan iş insanları ve Irak Kızılay´ı buradaki çalışmalarla ve yapmış olduğu yardımlarla bizim başımızı dik durdurdu. Bu musibetle karşı karşıya kalan aileler için elimizden geleni yapacağız. Biz burada sadece üzerimize düşen görevi yapıyoruz, çünkü biz kardeşiz. Bundan sonraki süreçte de depremden etkilenen her bölge için elimizden geleni yapacağız. Bizler, Türkler, Kürtler, Aleviler, Araplar olarak hepimiz kardeşiz ve bizim yardımlarımız da insaniyetlik üzerinedir, insanlık üzerinedir. Depremden etkilenen herkes için eşittir."

Barzani, açıklamalarının ardından bölgesinden gelen arama-kurtarma ve sağlık görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadir GÜNEŞ-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/GAZİANTEP, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Nuri PİR,Eser PAZARBAŞI

