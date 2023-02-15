Enkazdan çıkarılan hayvanlar, Gaziantep'te tedaviye alınıyor



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından yerle bir olan binlerce binanın enkazdan çıkarılan kedi ve köpekler Gaziantep´te tedavi altına alınıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem, aralarında Kahramanmaraş'ın da olduğu 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 35 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgelerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan kedi ve köpekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinde kurulan özel bir ekip tarafından tedavi altına alınıyor. AFAD tarafından Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve diğer deprem bölgelerinde enkazdan çıkarılan hayvanlar, barınaktaki veteriner hekimler ve görevliler kontrolünde merkeze getiriliyor. İlk müdahalesi yapılan hayvanlar serum takılıp yaraları pansuman yapıldıktan sonra tedavi süreçleri başlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, tüm canların kendileri için önemli olduğunu ifade eden Özsöyler, deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan hayvanların tedavi ve bakımlarını yaptıklarını söyledi. Getirilen hayvanları ilk önce muayenesini yaptıklarını ve genel durumlarını düzeltmeye çalıştıklarını vurgulayan Özsöyler, "Bizim için tüm canlar çok önemli. İlk günden beri belediye olarak canla başla çalışmaktayız. Sokak canları, kedi ve köpekler içinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgemizin hastane durumunda olan bakım ve rehabilitasyon merkezimiz ve doğal yaşam alanımız var. Burada çok güçlü bir ekibimiz bulunuyor. Veteriner arkadaşlarımız ilk günden beri gelen enkaz altından çıkarılan kedi ve köpekleri bakımını ve tedavilerini sürdürüyorlar. Özellikle göçük altında kalan kedi ve köpekler vardı. Deprem bölgelerinden köpekler ve kediler getirilmeye devam ediyor. Bunlardan birisinin sahipleri maalesef yaşamlarını yitirdi. Kurtarıldıktan sonra buradaki bakım merkezimize getirdiler. Genel durumları oldukça kötüydü. İleri derecede susuzluk yaşamışlardı. Tedavilerini yaparak genel durumlarını düzelttik" ifadelerini kullandı.

`YALNIZCA AFET SAHİPLENDİRİLMEYECEK´

Deprem bölgesinden getirilen hayvanların bakımlarını yapıp genel durumlarını düzelttikten sonra yeni bir yuva bulacaklarını söyleyen Özsöyler, yalnızca `Afet´ ismini verdikleri köpeği sahiplendirmeyeceklerini anlattı.

Özsöyler, şunları dedi:

"Hatay´dan getirilen ve sahiplerinin hayatını kaybettiği köpeğin ismini de arkadaşlarımız `Afet´ koydular. Tüm bölgeden kurtarılan hayvanlarımız getiriliyor. Hepsinin gece-gündüz tedavilerini sürdürüyoruz. Önce bu hayvanların genel durumlarını düzeltip, sahiplendirip birer yuva kurduracağız. Yalnızca `Afet´ ismini verdiğimiz köpeğimizi sahiplendirmeyeceğiz. Onun bakımlarını da burada yapacağız. Veteriner arkadaşlarımız bakımını üstlendi.´´

Öte yandan depremden dolayı hayvanat bahçesi içerisinde hiçbir hayvanın zarar görmediği ve bakımlarının devam ettiği de öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-02-15 13:33:54



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