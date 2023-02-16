Tarihi Kurtuluş Camii´nin kubbe ve minareleri, depremde yıkıldı



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te, 1892'de kilise olarak yaptırılan, Cumhuriyet döneminde cezaevine ve 1984'te camiye dönüştürülen Kurtuluş Camisi´nin kubbe ve minareleri de depremde yıkıldı.

Dünyanın en eski 10 şehri arasında yer alan Gaziantep, tarihi camileriyle de öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan ve 1892 yılında kilise olarak yapılan Kurtuluş Camii, kilise ve cezaevi olarak da kullanıldı. Hayırsever tarafından 1984'te satın alınarak Adalet Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağışlanan ve 'Kurtuluş Camii' ismi verilen cami, kentin tarihi yapıları arasında yer alıyor. İlki merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve ikincisi merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkım ve kayıplara neden oldu. Depremlerin vurduğu illerden Gaziantep'te yüzlerce bina yıkıldı, enkaz altında kalan 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Tarihi kale başta olmak üzere tarihi yapılar, ya yıkıldı ya hasar gördü.

Tepebaşı Mahallesi´nde bulunan ve 'kentin Ayasofya'sı' olarak tabir edilen Kurtuluş Camii´nin de kubbe ve minareleri, depremde yıkıldı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-02-16 15:49:40



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