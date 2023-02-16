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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te, depremde beton mikseri beşik gibi sallandı

DHA

Gaziantep´te, depremde beton mikseri beşik gibi sallandı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep´te bir beton şantiyesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin etkisiyle beton mikseri defalarca sallandı.
Beylerbeyi Mahallesi´ndeki beton şantiyesindeki güvenlik kameraları, 6 Şubat günü saat 04.17´de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremi de kaydetti. Görüntülerde, deprem sırasında beton yüklü mikserin, beşik gibi sallandığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-02-16 16:09:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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