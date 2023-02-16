Gaziantep´te, depremde beton mikseri beşik gibi sallandı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep´te bir beton şantiyesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin etkisiyle beton mikseri defalarca sallandı.

Beylerbeyi Mahallesi´ndeki beton şantiyesindeki güvenlik kameraları, 6 Şubat günü saat 04.17´de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremi de kaydetti. Görüntülerde, deprem sırasında beton yüklü mikserin, beşik gibi sallandığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-02-16 16:09:00



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