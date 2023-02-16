Depremde hastanenin bahçesinde ve çevresinde yarık ve kırıklar oluştu



Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük deprem sonrası Gaziantep´in İslahiye ilçesinde kırıklar ve yarıklar oluştu. Metrelerce uzayan fay hattı kırıkları, İslahiye Devlet Hastanesi'nin bahçesi ve çevresinde de görüldü.

Kahramanmaraş´ta 6 Şubat´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 2 deprem, 11 ilde yıkıma ve hasara yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinden en çok etkilenen noktalardan Gaziantep´in İslahiye ilçe merkezindeki arazilerde kırıklar ve yarıklar oluştu.

Depremde, İslahiye Devlet Hastanesi'nin bahçesinde de çökmeler oldu. Hastane bahçesindeki zeminin çöktüğü alanda depremzedelerin çadırlarının kurulu olduğu görülürken, kırıklar nedeniyle 4 ambulansın da hareket edemediği görüldü. Metrelerce uzayan alandaki kırık ve yarıkların yer yer 1 metreyi bulan çöküntüler oluşturduğu dikkat çekerken, güzergah üzerindeki bazı ağaçların da yerinden söküldüğü gözlemlendi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA

2023-02-16 16:41:25



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