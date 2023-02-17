Bakan Çavuşoğlu, Nurdağı'nda gıyabi cenaze namazına katıldı



Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep´in Nurdağı ilçesine geldi. Burada cuma namazı kılan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra depremde hayatını kaybeden depremzedeler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, aralarında Gaziantep´in de olduğu 11 kentte büyük hasara yol açtı. Depremlerde Gaziantep´in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde de büyük hasar oluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, öğle saatlerinde depremin yaralarının sarılması için çalışmaların yürütüldüğü Nurdağı ilçesine geldi. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak depremde minaresi yıkılan ve hasar gören Fatih Millet Camisi´nde cuma namazı kıldı. Çavuşoğlu daha sonra depremde hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Cami çıkışında depremzedeler ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra ilçedeki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alıp, İslahiye ilçesine geçti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA

2023-02-17 14:12:04



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