Bakan Çavuşoğlu, Nurdağı'nda gıyabi cenaze namazına katıldı (2)

İSLAHİYE´DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nurdağı ilçesinin ardından geldiği İslahiye'de incelemelerde bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde depremden etkilenen İslahiye´de yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgiler alan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Demokrasi Meydanı'nda depremzedeler ile bir araya gelerek sohbet etti, burada sürdürülen yardım çalışmalarını gözlemledi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra aynı alanda bulunan ve küçük çocuklara eğitim verilen çadırı da dolaşarak, miniklerle bir süre oyun oynadı. (DHA)Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA
2023-02-17 18:31:14
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