Gaziantep Valisi'nden nakliyecilere tepki

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Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valisi Davut Gül, evlerini taşımak isteyen depremzedelerden yüksek ücret talep eden nakliyecilere sert tepki göstererek `ahlaksız´ nitelendirmesinde bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde taşıma ücretlerinin standart olduğunu bildirdi. Son zamanlarda deprem nedeniyle evlerini taşımak isteyenlerin nakliye firmalarının yüksek fiyat istemesinden şikayet etmesinin ardından açıklama yapan Vali Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçede ev taşıma ücreti azami 6 bin TL´dir. İslahiyeGaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bir, ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-17 18:41:29



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