Çavuşoğlu: Türkiye'ye 102 ülke yardım teklifinde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çavuşoğlu: Türkiye'ye 102 ülke yardım teklifinde bulundu

DHA

Çavuşoğlu: Türkiye'ye 102 ülke yardım teklifinde bulundu


Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. Ülkelerden 88'i sahada bize yardım ettiler; aramakurtarma ve sahra hastanesi gibi birçok konuda destek oldular. 23 ülke görevini tamamladı ve ülkeden ayrıldı. Şu anda 65 ülke sahada çalışmalarına devam etmektedir" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep´e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi. Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi´ndeki toplantıya Çavuşoğlu ve Kurum´un yanı sıra, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, 5´inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, askeri erkan, AFAD yetkilileri, ve kurum müdürleri katıldı.
`SAHAYA İNİNCE DEPREMİN ETKİSİNİ HİSSEDİYORUZ´
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, asrın felaketi ile karşı karşıya olduklarını ve sahayı gezince depremin etkisini daha da çok hissettiklerini söyledi. Her anlamda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, böyle durumda uluslararası yardım çağrısı yaptıklarını ve tüm ülkelerden bu çağrıya cevap geldiğini ifade etti. AB ve NATO üzerinden, diğer ülkelerin bireysel olarak yardım etmeye çalıştığını da anlatan Çavuşoğlu, `´Asrın felaketini yaşıyoruz. Tüm dünyadan uzmanların dediği gibi yaşanan en büyük felaket. Sahayı inince esas depremin etkisini görüyoruz. Bu depremin vatandaşlarımıza şehirlerimize verdiği zararı da görmüş oluyoruz. Bugün Gaziantep´te Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ettik. Her iki ilçemizde de çadır kentlerimiz tamamen kurulmuş. Evini terk etmek zorunda kalan herkesin çadır kente yerleştiğini gördük. Diğer taraftan konteynır kamplarını da ziyaret ettik. Geçici yaşam alanlarının buralarda kurulduğunu gördük. Gerçekten güzel bir uyum ve iş birliği var. Gaziantep´te sistemin oturduğunu görmekten mutluluk duyduk. Bu konteynır ve yaşam alanlarında sayının artması için samimi bir gayret gördük. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin tek tek kayıt altına alındığını gördük. Bugün sosyal donatı alanlarını da ziyaret ettik. Çocuk gelişim çadırları, çadır sınıflarını ziyaret ettik. Gerçekten bunun örnek alınması gerekiyor. Vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı son derece memnunlar. Sonuçta bu bizim görevimiz. Bakanlık olarak çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce pandemi tüm dünyayı sarstı.  Büyükelçi ve personellerimizi tahsis ettik. Bu deprem için daha fazlasını yapmak için mücadele ediyoruz.10 ilde koordinatör büyükelçilerimiz var. Bu tüm toplumun acısıdır. Böyle durumda uluslararası yardım çağrısını yaptık. Herkesten bu çağrımıza cevap verdi. AB ve NATO zerinden ve diğer ülkeler bireysel olarak yardım etmeye çalıştılar hepsine teşekkür ediyoruz. Dış teşkilatlarımız ve vatandaşlarımız ve kardeş dost ülkelerden Türkiye´ye göndermek istediği yardımları ulaştırmak için sistemleri kurduk. Diğer taraftan çok talepler geliyor. Onların cevaplanması gerekiyordu. Dünyadan taziye ve destek mesajları veriyor" dedi.
'YARDIM TEKLİFİNDE BULUNAN ÜLKE SAYISI 102'
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´ye yaşadığı felaketten ötürü yardım teklifinde bulunan ülke sayısının 102 olduğunu bunlardan 88 ülkenin sahada bizzat yardımda bulunduğunu söyledi. 23 ülkenin görevini tamamladıktan sonra ülkeden ayrıldığını aktaran Çavuşoğlu, 11 bin 302 yabancı personelin de bizzat yardım organizasyonunun içerisinde yer aldığını anlattı.
Çavuşoğlu, "Şu ana kadar yurt dışından gelen yardımlar ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. 88 ülke ise sahada bize yardım ettiler aramakurtarma ve sahra hastanesi gibi birçok konuda destek oldular. 23 ülke görevini tamamladı ve ülkeden ayrıldı. Şu anda 65 ülke sahada çalışmalarına devam etmektedir.  Toplamda 11 bin 302 yabancı personel gelmişti. Bunlardan 5 bin 377 kişi halen sahada. Diğer taraftan en acil ihtiyaç olan çadır, sonrasında konteynır tabi biraz daha yavaş geliyor. Türkiye´de de üretim var. Çadırları tüm dünyadan kargo uçakla getiriyoruz. Bir taraftan ülkelerin Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği gibi kuruluşların bize taahhüt ettiği çadırlar var. Bizim arkadaşlarımız tüm misyonumuz ile çadır üreten ülkelerdeki girişimlerimiz sayesinde bugüne kadar 222 binden fazla çadır bulduk. Bunların 120 bini ülkelerin taahhüt ettiği çadırlar. 102 bini de bizim sipariş verdiğimiz çadırlar. 70 bini ülkemize geldi. 55 bini sevkiyat için bekliyor. Bunun için uçakta bulmak lazım. Bir taraftan THY diğer yandan NATO ülkelerinin uçakları ile nakliye uçakları ile getirmeye çalışıyoruz. Bazı dost ve kardeş ülkelerin tahsis ettiği kargo uçakları ile çalışmalarımız sürüyor. Bunları getirmeye çalışıyoruz. Yola çıkan konteynır var. Buradaki çabalara yurt dışından destek vermeye çalışıyoruz. Çok sayıda ziyaret geliyor. Her gelmek isteyen mevkidaş ve devlet başkanına zaman ayırmamız mümkün olmuyor. Hiç kimseyi kırmak istiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler bizzat geliyorlar. Gaziantep´te uyumlu bir şekilde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için uzun vadeli adımlar için önemli çalışmalar var. 1 yıl içerisinde yapılacak konutlar konusunda vatandaşlarımızın hepsi güveniyorlar. Şimdiden yerler ayrılmış bunları da görmüş olduk. Sizlere güveniyoruz. Tüm burada yerel yönetim dahil herkese teşekkür ediyoruz´´ diye konuştu.
'345 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM ACİL YIKILACAK'
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, 10 ilde hasar tespit çalışmalarının eş zamanlı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kurum, 345 bin bölümün ağır hasarlı ve acil yıkılması gerektiğini aktaran Murat Kurum, mart ayı sonu itibariyle de cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesine başlayacaklarını duyurdu. Murat Kurum, eski yerleşim alanlarına ilişkin fay hattına yakınlığı söz konusu ise, vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde imar kısıtlaması sürecini de yürüteceklerini anlattı.
Kurum, "Adana ve Osmaniye´de zemin etütlerini yaparak yerleşime en uygun alanların tespitlerini bilim insanlarımız ile yürütüyoruz. En sağlam zemini bulmak suretiyle çalışmaları yürütüyoruz. Daha önce 1 milyon 180 bin konut nasıl ayakta ise, binalarımız nasıl hasar almadıysa, bundan sonraki süreçte yapacağımız konut projeleri de öyle olacak. Mart ayı başı itibariyle konutlarımız eş zamanlı tüm illerde yürütülecek. Sahada belirlenen alanlarda başlayacağız. Vatandaşımıza bir an önce verebilme motivasyonu ile yapacağız. Konutlar zemin artı 4 katı geçmeyecek. Yöresel mimari ile gelenek ve göreneklerine göre planlanmış olacak. Eski yerleşim alanlarına ilişkin mevcuttaki imar yoğunluğunu zeminlerin detaylı incelenmesine müteakip; fay hattına yakınlığı söz konusu ise, vatandaşı mağdur etmeyecek, her türlü imar kısıtlaması içerir süreci yürüteceğiz. Ancak vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. 10 ilimizde eş zamanlı çalışıyoruz. İnşaat malzeme tedariğine kadar tüm süreci takip ediyoruz. Hasar tespiti tamamlanan yerlerde konutları yapacağız. Hasar tespit süreci vatandaşlarımızın alacağı kira taşınma ve eşya yardımı gibi hepsini netleştirecek tutumdur. Tüm Türkiye´de bu tespiti yapıyoruz. 3 milyon bağımsız bölümü inceledik ve bu 684 bin binaya tekabül ediyor. 90 bin 609 binada yer alan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunun tepsini yaptık´´ dedi.
`TAŞINMA SÜRECİ KOORDİNASYONLU OLACAK´
Bakan Kurum, evleri hasarlı ve yıkılacak olan vatandaşların eşyalarını taşıma sürecinin de koordinasyonlu bir şekilde yapılacağını anlatarak, başka acılar yaşamak istemediklerini söyledi. Bakan Kurum, hasar tespit sürecinin 3 gün içerisinde tamamlanacağını belirterek, enkaz kaldırma çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
Kurum sözlerini şöyle tamamladı:
´´Vatandaşımız eşya taşırken, AFAD´tan gerekli destekler veriliyor. Tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Taşınma sürecini de beraber yöneteceğiz. Başka acılar yaşamak istemiyoruz. Eşya taşıyacak vatandaşlarımızın valilikler kanadı ile süreci yönetmesi çok önemli. Bazı binalardan eşya alınacak durumda değil. Hocalarımız bunu inceleyecek ve rapor hazırlayacak. Taşınma süreci buna göre yürütülecek. Hasar tespit sürecinde amacımız birçok ilimizde 2-3 gün içerisinde tamamlamaktır. 1 hafta içinde 10 ilimizde hasar tespitleri tamamlayacağız. Enkaz kaldırma sürecini de hassas yürütüyoruz. Enkaz kaldırmada şehre zarar vermeden enkaz döküm alanlarına dökülecek. Ayrıştırılacak tüm malzemeler ayrıştırılarak geri dönüşüme tabi tutulacak. Bunları içme suyu alt yapı ve yol yapımında kullanacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-02-17 23:58:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu:
(Görüntülü)GAZİANTEP - DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ&#039;NDE KONUŞTU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ...
(Görüntülü)GAZİANTEP - DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ&#039;NDE KONUŞTU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ...
(Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ?NDE KONUŞTU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM ...
(Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ?NDE KONUŞTU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM ...
(Görüntülü)GAZİANTEP - BAKAN ÇAVUŞOĞLU, İSLAHİYE&#039;DE İNCELEMELERDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ...
(Görüntülü)GAZİANTEP - BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NURDAĞI&#039;NDA İNCELEMELERDE BULUNDU (DETAY)
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP - BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ...
Gaziantep Valisi'nden nakliyecilere tepki
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi'nden nakliyecilere tepki
Bakan Çavuşoğlu, Nurdağı'nda gıyabi cenaze namazına katıldı (2)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Nurdağı'nda gıyabi cenaze namazına ...
Afşin'de depremde binaların yıkılmasına ilişkin 7 müteahhit tutuklandı
YEREL HABERLER Afşin'de depremde binaların yıkılmasına ilişkin 7 ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gaziantep'teki deprem bölgelerini gezdi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gaziantep'teki deprem ...
Yeryüzü Çocukları Derneği depremzede çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Yeryüzü Çocukları Derneği depremzede çocukların ...
Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır ...
Deprem nedeniyle Nurdağı'nın Gökçedere Mahallesi'nde yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle Nurdağı'nın Gökçedere Mahallesi'nde ...
Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon dolar buldular
YEREL HABERLER Arama kurtarma yaptıkları enkazda yaklaşık 2 milyon ...
(Görüntülü) İSLAHİYE&#039;DE DEPREMDE DAĞ DAĞA KAVUŞTU, DOĞAL GÖL OLUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSLAHİYE'DE DEPREMDE DAĞ DAĞA ...
Gaziantep FK, 8 oyuncusunu kiralık gönderdi
YEREL HABERLER Gaziantep FK, 8 oyuncusunu kiralık gönderdi
(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NURDAĞI&#039;NDA GIYABİ CENAZE NAMAZINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NURDAĞI'NDA GIYABİ ...
Figueiredo, Gaziantep FK'den Başakşehir'e transfer oldu
YEREL HABERLER Figueiredo, Gaziantep FK'den Başakşehir'e transfer ...
Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı
(Görüntülü) ALİ BABACAN: SEÇİM ZAMANI İLE İLGİLİ HERKES ANAYASAYA UYMAK ZORUNDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALİ BABACAN: SEÇİM ZAMANI İLE İLGİLİ ...
Bakan Çavuşoğlu, Nurdağı'nda gıyabi cenaze namazına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Nurdağı'nda gıyabi cenaze namazına ...
Depremde kaybettiği eşinin "Ben öleyim, sen kal" sözlerini unutamıyor
YEREL HABERLER Depremde kaybettiği eşinin "Ben öleyim, sen kal" ...
Ali Babacan: Seçim zamanı ile ilgili herkes anayasaya uymak zorunda - Yeniden
YEREL HABERLER Ali Babacan: Seçim zamanı ile ilgili herkes anayasaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.