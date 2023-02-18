Japon hekimler, Gaziantep´te sahra hastanesi kurdu



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep´te, Japonya´dan gelen 70 kişilik ekip, Oğuzeli Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi´nin bahçesine sahra hastanesi kurdu. Hastanede, depremzedelere ve diğer kişilere tüm sağlık hizmetleri veriliyor.

Japonya´dan gönüllü olarak gelen 70 kişilik sağlık ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkiledi 11 ilden Gaziantep´te Oğuzeli Devlet Hastanesi de zarar gördü. Hastaneyi tedbir amaçlı boşaltan idareciler, Oğuzeli Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi´nin bir bölümünü hastane olarak kullanmaya başladı. Japonya´dan gelen 70 kişilik sağlık ekibi de sahra hastanesi kurdu. Türk doktorlar ile hemşirelerin de yer aldığı hastanede depremzede ve diğer kişilere tüm sağlık hizmetleri sağlanıyor. 14 hekimin yer aldığı Japonya ekibi, ameliyat hizmeti ve yatan hasta hizmeti de veriyor.

`ORTAKLAŞA SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ´

Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özdemir, depremde hastanenin hasar gördüğünü ve tahliye ettiklerini belirterek, tahsis edilen okulda sağlık hizmetine devam ettiklerini söyledi. Japonya´dan gelen ekip ile koordineli bir şekilde sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini anlatan Özdemir, "Depremin ardından ilk önce hastanemizi inceledik. Hasar tespitinin ardından tahliyesine karar verdik. Sonrasında bize tahsis edilen bu okulda sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hızlı bir şekilde taşınıp hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 5 gün önce Japonya´dan gelen heyet kurulumlarını tamamlayıp hizmet vermeye başladı. Toplamda 70 kişiler. İçerisinde doktorlar, ortopedi, kadın doğum uzmanı yer alan bir ekip. Beyin cerrahisi ve çocuk hastalıkları uzmanı da var. Tam kadro geldiler. Şu anda hizmeti paylaşıyoruz. Burada sağlık anlamında elimizden gelen her şeyi birlikte yapmaya çalışıyoruz´´ dedi.

`ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIZ´

Japonya´dan gelen heyetin başkanı Takeshi İshihara ise depremin etkisini görünce çok üzüldüklerini ifade ederek, bölgeye gelip hizmet vermeye başladıklarını söyledi. 70 kişilik bir ekip ile geldiklerini ve kurdukları sahra hastanesinde hizmet verdiklerini belirten İshihara şöyle dedi:

"Depremin etkisini görünce çok üzüldük. Türkiye Devleti´nin çağrılarına hemen cevap verdik. İlk etapta bir arama-kurtarma ekibimiz geldi ve Kahramanmaraş´ta çalışmaya başladı. Onların ardından biz sağlık ekibi olarak Türkiye´ye geldik. Geçen hafta gelmiştik ve 15 Şubat´tan bu yana burada faaliyet gösteriyoruz. Burada Sahra Hastanesi kurduk. Tüm kişilere burada sağlık hizmeti veriyoruz. 70 kişilik bir ekip ile geldik. Doktor, hemşire, lojistik ve medikal uzmanlar ile geldik. Çok önemli bir kadro ile çalışıyoruz. Günlük 100´ün üzerinde hastayı kabul ediyoruz. Buradaki doktor arkadaşlarımız ile bu hizmeti veriyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.´´DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-02-18 16:48:49



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