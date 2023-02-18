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Bakan Kurum: Depremzedeler için konutlar mart ayında başlayacak

DHA

Bakan Kurum: Depremzedeler için konutlar mart ayında başlayacak


Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar gören Gaziantep´in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçede yapımı süren yığma yapıları inceleyen Bakan Kurum, 10 ilde etüt çalışmalarının yapıldığını ve inşaat sürecinin mart ayı başında eş zamanlı başlayacağını ifade etti.
Bakan Kurum, 13 gündür ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını, çalışmaların 24 saat kesintisiz sürdüğünü belirtti. Gaziantep´te arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını ve depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına yönelik 25 bin kişilik çadır kurulduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Diğer yandan ise vatandaşın taşınma sürecini ve enkaz kaldırma sürecini büyük bir titizlikle sürdürüyoruz" dedi.
Kalıcı yaşam birimlerini kurma çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, "Konteyner kentlerimizin, prefabrik evlerimizin ve yığma malzemelerden yapmış olduğumuz geçici yaşam alanlarının inşasını yürütüyoruz. Bu kapsamda hem Nurdağı hem İslahiye´deki vatandaşlarımızın yaşamlarını sürdürebilecekleri konteyner kentlerin kurulum sürecini yürütüyoruz. Hükümet binası hasar sebebiyle kullanılamaz durumdaydı ve orada da tadilatları başlattık, bir hafta veya en geç on gün içinde hizmete başlayacağız. Kurduğumuz geçici yaşam alanlarını da burada yaşayacak vatandaşların her türlü ihtiyacını giderecek anlayışla yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.
Depremden etkilenen Adana ve Osmaniye´de kalıcı konut yapılacak alanların yer tespitini yaptıklarını belirten Murat Kurum, şöyle konuştu:
"Depremde hasar gören 10 ilde yer tespitleri yapıldı. Ön alan çalışmalarını tamamladık ve şimdi ayrıntılı jeolojik etüt çalışmalarını başlattık. Şehrin 50-100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, kültürünü yaşatacak daha iyi güzelini yapabilecek anlayışla bu planlamayı başlattık. Bu kapsamda 10 ilde eş zamanlı önceliğimiz rezerv alanlarındaki yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları karşılayacak, ardından mevcutta depremin ağır hasar verdiği yerlerde yeni master plan çalışması yapacağız. Rezerv alanlarda ayrıntılı jeolojik etütleri yapıyoruz. Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil, zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeoloji raporlarıyla inceleyerek doğru, sağlam zemine oturtacağız. Yeni yapacağımız inşaatlarımız yöresel mimariye uygun olacak ve 3-4 katı geçmeyecek. Mart ayı başı itibarıyla 10 ilde eş zamanlı çalışma başlatacağız. Tüm alanlarda inşaat sürecini yönetmek malzeme tedariki gibi bütün alanlara ilişkin tespitlere müteakip etap etap ihaleler yapacağız. 2-3 ay içinde büyük ihtiyacı giderecek adımları atacağız, ardından şehir merkezindeki planlamaları yaparak inşaatlara başlayacağız. Ay sonu itibariyle süreçleri başlatıyoruz, mart başı inşatlara eş zamanlı başlayacağız. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yeni, sağlam, güvenli konutları diğer afetlerde söz verip, yapıp bitirdiğimiz gibi bu afette de aynı anlayışla yapacağız. Bu süreci titizlik ve hassasiyetle yürütüyoruz. Daha önce TOKİ ile yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konut dimdik ayakta. Yeni konutları da inşallah aynı anlayışla yaparak en kısa zamanda vatandaşa teslim edeceğiz."
Depremzede vatandaşlar evlerine girene kadar bölgede çalışmaların süreceğini söyleyen Bakan Kurum, kira artışı yapan fırsatçılara da asla izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2023-02-18 17:11:57

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