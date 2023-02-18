Depremde Zeugma Mozaik Müzesi hasar görmedi



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem, Gaziantep´te, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'nde herhangi bir hasara yol açmadı. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "2 büyük depremin ardından herhangi bir eserimizde ve sütunlarımızda hasar yok. Belirlenen tarihte yeniden kapılarımızı açacağız´´ dedi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem, aralarında Gaziantep´in de olduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 38 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgelerinde birçok tarihi alan da ya yıkıldı ya da hasar gördü.

TEK BİR MOZAİK BİLE DÜŞMEDİ

Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde ise herhangi bir hasar görülmedi. Müzedeki mozaikler, geç antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırırken, Zeugma Antik Kenti´nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de zarar görmedi.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, kentteki müzelerin 2 büyük depremi hasarsız atlattıklarını söyledi. Çomak, "Başta personellerimizin can kaybının olmaması sonrasında da herhangi bir eser kaybımızın olmaması bizi bir nebze de olsa mutlu etti. Depremin ardından tüm personellerimiz ve biz buraya geldik. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlarımızı da burada misafir ettik. Müzemiz ile ilgili de herhangi bir eser kaybımız ve hasarımız yok. Yetkililer de tüm binayı inceledi ve herhangi bir hasara rastlanmadı. Biz de yaptığımız incelemelerde mozaik ve sütunlarımızın sağlam olduğunu gördük. Tüm eserlerimizin sağlam olduğunu tespit ettik. Duvarda olan mozaiklerimiz var. Mozaik taşlarından bir tanesi bile duvardan ya da bulunduğu yerden düşmedi´´ dedi.

ÇİNGENE KIZI DA SAĞLAM

Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli 'Çingene Kızı' mozaiği, en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Ayrıca 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği mozaikler, ziyaretçilerin müzeye girdikleri andan itibaren ilk uğrak noktası oluyor.

Büyük depremlerin ardından Çingene Kızı mozaiğinde de herhangi bir hasar oluşmadığını anlatan Özgür Çomak sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii depremin ardından buraya gelirken, aklımıza kötü şeyler de geliyordu. Sütunların devrilmesi, duvardaki mozaiklerin düşmesi gibi. Müzeye geldiğimizde böyle bir durumun olmadığını gördük. Buranın en önemli eserlerinden birisi olan `Çingene Kızı´ mozaiği de sağlam bir şekilde yerinde duruyor. Özel odasında duruyor. İnşallah en kısa zamanda tekrar ziyaretçilerini gözleri ile karşılayacak. Ayrıca büyük bir sütun üzerinde duran `Bronz Mars´ heykeli var. Onda da herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah buna benzer bir olay yaşamayız diyelim. Bakanlığımızın uygun göreceği tarihte biz açılışa hazırız.´´DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-02-18 17:21:02



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