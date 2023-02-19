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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin yıllık heykeller, depreme rağmen sapasağlam

DHA

3 bin yıllık heykeller, depreme rağmen sapasağlam


Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ndeki 3 bin 300 yıllık heykeller, hiç zarar görmeden ayakta kaldı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 3 bin 300 yıllık geçmişe sahip, 110 dönüm alan üzerine kurulu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin bulunduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesine 23 kilometre mesafedeki Yesemek Mahallesi de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi. 2 evin yıkıldığı, birçok evin hasar gördüğü kırsal mahallede, müze ve heykel atölyesi depremin yıkıcılığına rağmen ayakta kaldı.
Bazalt taşından oluşan, ağırlığı 1 ile 10 ton arasında değişen, aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi figürlerin işlendiği 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde görevli Ali Çiçek, heykellerin 2 büyük depreme rağmen yıkılmadığını ve sapasağlam ayakta kaldığını söyledi. Çiçek. "Açık hava müzemiz, 110 dönüm alan üzerine kurulu. Bu özelliği ile dünyanın en büyük açık hava heykel atölyesidir. Bu alan içerisinde 518 heykel bulunmaktadır. Büyük bir deprem yaşandı, köyümüzde 2 ev yıkıldı, birçok evde hasar oluştu. Ancak açık hava müzemizdeki eserlerde, herhangi bir zarar meydana gelmedi. Heykellerin hiçbiri, yerinden dahi oynamadı. 3 bin 300 yıllık eserlerimiz depremden etkilenmedi. Ağırlığı 1 ile 10 ton arasında değişen heykellerimizin tamamı yerinde duruyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2023-02-19 11:09:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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