Bakan Özer: 10 ildeki eğitim kararını yarın açıklayacağız



Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime ilişkin kararın yarın açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 2 depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki ekmek sorununun giderilmesi için meslek lisesiyle fabrika kuracaklarını ifade etti. Kentte son duruma ilişkin değerlendirme yaptıklarını dile getiren Bakan Özer, depremin etkilerini devlet-millet el ele vererek atlatma çabasında olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Nurdağı'nda yaptığımız toplantıda ekmekle ilgili sıkıntıdan bahsedildi. Meslek liseleriyle hızlı şekilde buraya 2 fabrika kuracağız. İhtiyaca, sürdürülebilir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. Bugünler birlik, beraberlik günleri. Tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte bugünlerden güçlü şekilde çıkacağız. Pazartesi günü itibarıyla, 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. 10 ille ilgili değerlendirmede son noktaya geldik. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla birlikte bu hazırlıklarımızı kapsamlı değerlendirme imkanımız oldu ve son kararı inşallah yarın açıklayacağız."

Bakan Özer, nakil imkanından bugüne kadar 48 bin öğrencinin yaralandığını, afet nedeniyle 71 ile nakil olan öğrencilerin pansiyonlardan ücretsiz şekilde konaklayacaklarını da sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA

2023-02-19 14:36:25



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