Depremzede Şahin´in doğum gününü polisler kutladı



GAZİANTEP, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 depremden etkilenen Gaziantep´te, binlerce kişi evlerini terk ederek yaşamlarını farklı adreslerde sürdürmeye başladı. Spor salonunda yaşamını sürdüren depremzede ailenin oğlu Şahin´in 7'nci doğum günü, salona pastayla giden polisler tarafından kutlandı.

Gaziantep´te evini terk eden bazı aileler Karataş Spor Salonu'nda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Polis ekipleri de depremzede ailelerin yaşadığı spor salonları, okul ve camileri sık sık dolaşarak eksikleri olup olmadığını kontrol ediyor. Polis ekipleri gittikleri Karataş Spor Salonu'nda bir ailenin oğlu Şahin´in 7 yaşına gireceğini öğrendi. Polisler, pasta alarak yeniden salona geldi ve Şahin´in doğum gününü kutladı. Pasta üzerindeki mumu üfleyen Şahin mutlu olurken, ailesi de polislere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-19 15:07:29



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