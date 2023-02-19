Gaziantep'te hasar gören camiden hırsızlığa 4 gözaltı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde hasar gören camiden hırsızlığın 4 şüphelisi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde hasar gören camideki hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, harekete geçti. Polis, çok sayıda suç kaydı bulunan K.F. ile A.C.'yi tespit edip, yakaladı. Çalıntı malzemeleri satın alan 2 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, toplamda 4 şüpheliyi sorgu için emniyete götürdü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-02-19 16:54:01



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