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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk

DHA

Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk


Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI, Zeki GÜNAL / NURDAĞI, (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'te oto galericilik yapan Abdullah Uzun, enkaz altında kalan araçlarını kurtarıp, yeni yerine götürüyor. Hurda yığınına dönen araç içinde yola çıkan Uzun, "Evlerimiz gitti, araçlarımız gitti, şükür can kaybımız yok. Artık bir yerde işçilik yapacağız. Başka imkanımız kalmadı" dedi.  
Kahramanmaraş merkezli depremin Gaziantep'te en çok etkilediği yerlerden biri Nurdağı oldu. Nurdağı'nda oto galericilik yapan 24 yaşındaki Abdullah Uzun'un yaklaşık 1 milyon değerindeki 6 aracı enkaz altında kaldı. Kendi çabalarıyla kurtardığı hurda yığınına dönmüş araçları kurtarmaya çalışan Uzun'un yeni yolculuğu kameralara yansıdı.  Canı pahasına araçlarını kurtarmaya çalışan ve başka bir aracın onu çekmesiyle yola çıkabilen Uzun, yaşadıklarını camı çerçevesi kalmayan aracın içinden anlattı.  TOPLU ŞEKİLDE HURDAYA VERECEĞİZ 
Uzun, "Nurdağı'nda galericiyim. Yan taraftaki binanın devrilmesiyle 6 aracımız enkaz altında kaldı. Şimdi de bunları kendi imkanlarımızla çıkartmaya çalışıyoruz. Bunla beraber enkazdan çıkardığımız üçüncü aracımız. 2 tanesini çıkarttık 1 tanesini çıkaramıyoruz. Kendi köyümüzde yerimiz var, oraya çekiyoruz. Toplu bir şekilde büyük ihtimalle hurdaya vereceğiz. Devlet bir destek verirse ancak o şekilde bir şeyler yapabiliriz. Yoksa yok. Başka bir çaremiz yok. Çekici çağırdık, trafik polisi sahipsiz araçları çekiyoruz dedi. Çekici bulamıyoruz" diye konuştu.  KASKOLU ARACIMIZ YOK 
Çekici bulamadığını belirten Uzun, "Bir tane kendi çekicimiz vardı, aradık başka yerdeydi. Çekici olursa bizim için daha iyi olur. Evlerimiz gitti, araçlarımız gitti, şükür can kaybımız yok. Artık bir yerde işçilik yapacağız. Başka imkanımız kalmadı. Deprem anında galeride değildik, evdeydik. Anlatılmaz, yaşamak lazım. Evlerimiz kullanılamaz halde. Nurdağı içinde 850 tane galeri var. Esnaf arkadaşlarımızın hepsi bu durumda. İlla ki devletten bir destek bekliyoruz. Bu durum afettir, herkesin başına gelebilir. 99 model arabanın kaskosu yok. Sigortaları da satış yapılırken yapılıyordu. Yeni olan araba da var, eski araba da ama kaskolu aracımız yok" ifadelerini kullandı. 
 
(FOTOĞRAF)
 DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Merkez Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI, Zeki GÜNAL / NURDAĞI, (Gaziantep), (DHA)
2023-02-20 09:59:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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