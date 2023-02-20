Afetzede çocuklara Şırnak'tan moral otobüsü 



Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI, Zeki GÜNAL / NURDAĞI, BAŞPINAR, (Gaziantep), (DHA)Çadır kentlerde kalan çocuklara bir moral desteği de Şırnak'tan ulaştı. 500 kilometre mesafeden gelen Masalbüs adı verilen otobüs sayesinde çocuklar ilk kez güneşi teleskopla gördü.

Şırnak'taki köy okullarına etkinliklerin ulaşması için tasarlanan Masalbüs adlı otobüs, depremin ardından çadırlarda kalan çocukları hem eğlendirmek hem de bilgilendirmek için yola çıktı. Gönüllü öğretmenler Masalbüsle birlikte deprem bölgesindeki çocuklarla bir araya geldi. Birbirinden farklı oyunların oynandığı alanda, çocuklar teleskopla güneşi izleme fırsatı da buldu. "BU OYUNLAR BİZE GÜZEL GELİYOR"

10 yaşındaki Mevlüde İbrahim, "Köşe kapmaca oynadık. Yağ satarım bal satarım oynadık. Deve cüce oynadık. Bu oyunlar bize çok güzel geliyor" dedi.

9 yaşındaki İrem Hayra da, "Köşe kapmaca oynadık, mendil kapmaca oynadık. Bunlarla çok eğleniyoruz ve hocalarımız da çok güldürüyor bizi" ifadelerini kullandı. "MORALE İHTİYAÇLARI VAR"

Gönüllü öğretmen Erdinç Erdem Bakkal ise süreci şöyle özetledi:

"Biz Şırnak'ta bir proje başlattık. Özellikle köy okullarımıza etkinlikler götürdüğümüz bir Masalbüs'ümüz var. Bu Masalbüs, bilimle de birleşti. Teleskopumuz var, güneş gözlemi yapıyoruz. Akşam yurtlara gidip gece gözlemleri yapıyoruz. Öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyorduk ve güzel sayılar yakaladık. Daha sonra maalesef bir deprem oldu. Bütün herkesi etkileyen bir deprem durumuydu bu. Biz de şu an Şırnak'taki çocuklardan daha çok buradaki depremzede çocuklarımızın buna ihtiyacı var. Morale ihtiyacı var. Onlarla oyunlar oynamaya ihtiyacımız var""ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIK"

Bakkal, "Biz de çıkıp gönüllü olarak desteklerle beraber buraya gelme kararı aldık. Bugün burası beşinci çadır kentimiz. Toplamda psikososyal destek çadırlarının yerlerini öğrendik öncelikle. Buradaki beş çadırı gezme şansımız oldu. Burayı bitirdikten sonra da İslahiye bölgesine geçmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımıza bu şekilde oyunlarla buluşturmayı, bilimle buluşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Onların morallerini birazcık da olsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok güzel anılar biriktirdik. Çok güzel tepkiler aldı. Hepsinin suratları gülüyor. Bu bizim için yeterli. Burada etkinlik yaparken çocuklar kendileri bizi dinliyor, koşarak arkadaşlarını çağırıyorlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bunlar bizim için muazzam anılar olarak hayatımızda yer alacak" ifadelerini kullandı.



DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI, Zeki GÜNAL / NURDAĞI, BAŞPINAR, (Gaziantep), (DHA)

2023-02-20 11:03:23



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