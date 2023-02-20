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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nurdağı'nda depremzedeler, konteynerlere yerleşiyor

DHA

Nurdağı'nda depremzedeler, konteynerlere yerleşiyor


Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde evleri yıkılan depremzedelerin konteynerlere yerleştirilmesine başlandı. Şehit ailelerine, kronik hastalığı bulunanlara ve depremde yakınlarını kaybedenlere öncelik tanındı.
Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde büyük yıkıma yol açtı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ilçede, çok sayıda bina yıkıldı, binlerce ev hasar gördü. Felaketin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı ilçede, depremzedelerin çadırlardan konteynerlere alınması için çaba gösteriliyor.
Zemin etüdü yapılan ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde ise konteyner kent kurulumu sürüyor. İlçe merkezinde tamamlanan konteyner kente, bugün depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. Şehit ailelerine, kronik hastalığı bulunanlara ve depremde yakınlarını kaybedenlere öncelik tanındı.
Konteynere yerleşen şehit babası Ökkeş Önek, "Depremde büyük korku yaşadık ve evimiz yıkıldı. Şu anda şehit babası olduğum için öncelik tanıyarak, beni konteynere yerleştirdiler. Allah, razı olsun" dedi.
'YAŞADIĞIMIZIN TARİFİ YOK'
Depremde 9 yakınını kaybeden Ali Aydın ise eşi ve 2 çocuğu ile konteynere yerleştiğini belirterek, "Çadır çok soğuktu; gece adeta dayanılmaz hali vardı. Şu anda konteynere yerleştik ve çadırdan daha iyi olduğu için mutluyuz" diye konuştu.
Emine Demirdelen de depremde çok sayıda yakınını kaybettiğini söyleyerek, "Yaşadığımızın tarifi yok. Yakınlarımızın hepsi enkaz altında can verdi. Evlerimiz yıkıldı, biz sadece hayatta kaldık. Günlerdir çadırda yaşam mücadelesi veriyorduk, artık konteynerde kalacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2023-02-20 14:45:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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