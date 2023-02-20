Polisler depremzede çocuklarla maç yaptı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 depremden etkilenen Gaziantep´te, binlerce kişi evlerini terk ederek yaşamlarını farklı adreslerde sürdürmeye başladı. Çadır kentte yaşamını sürdüren depremzede çocuklarla polisler futbol maçı yaptı.
Gaziantep´te evini terk eden bazı aileler belirlenen noktalardaki çadır kentlere yerleşti. Polis ekipleri de depremzede ailelerin yaşadığı çadır kent, spor salonları, okul ve camileri sık sık dolaşarak eksikleri olup olmadığını kontrol ediyor. Polis ekipleri gittikleri bir çadır kentte çocukların isteği üzerine onlarla futbol maçı yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından o görüntüleri, `´Önümüzdeki maça bakacağız´´ notuyla paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-02-20 14:53:02
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