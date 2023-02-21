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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te, depremdeki yıkımlara 21 tutuklama

DHA

Gaziantep'te, depremdeki yıkımlara 21 tutuklama


Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Gaziantep´te yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 21´i tutuklandı.
6 Şubat´ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Gaziantep´te çok sayıda binanın yıkımına yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kentte, depremde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu saptanan 45 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21´i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerden 13´ü adli kontrol şartıyla 2´si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 9 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-02-20 23:57:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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