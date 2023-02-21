Kalyon Holding'in kurduğu konteyner kente depremzedeler yerleşiyor



Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Kalyon Holding'in kurduğu konteyner kente depremzedeler yerleşmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kalyon Holding, depremzedeler için konteyner kent kurdu. Kalyon Holding yöneticileri de bölgeye gelerek, inceleme yaptı. Belirlenen alanda altyapı çalışması yapıldı, 500 konteyner kurulumu tamamlandı. Depremzede aileler, konteynerlere yerleşmeye başladı.

Kalyon Holding bünyesindeki Kalyon İnşaat Proje Müdürü Necdet Aykılıç, 10 gündür konteyner kent için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. 52 dönüm alana 500 konteyner kurulduğunu dile getiren Aykılıç, "10 gün içerisinde 750 kişilik bir ekiple gece-gündüz çalışarak burada konteyner kentimizi kurduk. Büyük bir işi kısa sürede bitirmiş olduk. Yönetim Kurulu Başkanı'mız Cemal Kalyoncu'nun talimatı ile bu işe 10 gün önce başladık. Şu anda bu konteyner kentte 500 aileye yaşam imkanı sağlıyoruz. Konteyner kentimizde bunun dışında spor alanları, basketbol sahamız, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, yemekhane, çamaşırhane gibi sosyal donatılar da bulunacak. Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikososyal destek grubu da burada 1 ay boyunca hizmet verecek. Depremzedeler, konteynerlere yeni yerleşmeye başladı. Kısa süre içerisinde 3 bin kişi burada yaşamını sürdürebilecek" dedi.

Konteyner kentte depremzedeler için hazırlanan konteynerlerde banyo, tuvalet, televizyon, masa, sandalye buzdolabı, ranza, mutfak malzemeleri ve gıda gibi 6 kişilik bir ailenin ihtiyaç duyacağı tüm yaşam malzemeleri yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA

2023-02-21 09:31:39



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