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Erdoğan: 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı (2)

DHA

Erdoğan: 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı (2)


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ, NURDAĞI'NDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep´in Nurdağı ilçesine geldi. Beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile helikopterle Nurdağı´na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak konteyner kenti ziyaret etti. Konteyner kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan ve Bahçeli, anaokulunu ziyaret ederek buradaki çocuklarla bir süre zaman geçirdi. Konteynerlerde kalan depremzedeler ile de görüşen Erdoğan, daha sonra alanda toplanan kalabalığa hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketini yaşayan vatandaşların acısını paylaşmak ve yürütülen çalışmaları bizzat yerinde görmek için Nurdağı´na geldiğini söyledi. 6 Şubat´ta meydana gelen iki büyük depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden noktalar arasında Nurdağı ve İslahiye´nin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Millet olarak hepimizin hepinizin başı sağ olsun" dedi.
'DEMREM HABERİNİ ALIR ALMAZ DEVLETİN TÜM İMKANLARINI HAREKETE GEÇİRDİK'
Deprem haberini alır almaz devletin tüm imkanlarını harekete geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle dedi:
"Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık. Gaziantep özelinde 2 bini aşkın iş makinesi ile 22 bini aşkın personel sahada aktif olarak görev yaptı. Gaziantep´ten 87 bin vatandaşımızı başka illere tahliye ettik. Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4 bin 500´e yakın vatandaşımıza da konteynerlerde barınma imkanı bağlıyoruz. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına hızlıca cevap üretirken barınma ve diğer sorunlarını da kalıcı olarak giderecek adımlar atıyoruz."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gaziantep´te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre; 37bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nurdağı´nda ise 5 bin 549 bina ile 13 bin 463 bağımsız binanın kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konutları, işyerleri ve kültürel varlıkları ile şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde 18 bin 544´ü Gaziantep´te olmak üzere toplamda 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep´in köylerinde de 9 bin 130 köy evini ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıyı tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz. Gaziantep´in tarihi kimliği, demografik yapısını koruyarak inşallah tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerimizin yarasını sarmakla kalmayacak, vatandaşlarımızın asırlar boyunca geleceğe güvenle bakmasını temin edecek altyapıyı kuracağız. Ben Nurdağı´lı kardeşlerimizden devletlerine güvenmelerini özellikle istirham ediyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Van depreminde Van´ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek, Bingöl depreminde Bingöl´ü yeniden nasıl inşa ve ihya ettiysek, İzmir depreminde İzmir´i nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek, Antalya, Muğla Manavgat yangınlarında oralara nasıl sıfırdan inşa ve ihya ettiysek aynı şekilde Kütahya´yı nasıl inşa ve ihya ettiysek bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır. Nitekim kısa zaman önce malum Elazığ depreminde Malatya´da oralarda da biliyorsunuz aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah´ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında birbirimize kenetlenerek ülkemizi feraha kavuşturacağımıza inanıyorum." (DHA)Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2023-02-21 18:47:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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