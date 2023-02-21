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Erdoğan: 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı (3)

DHA

Erdoğan: 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı (3)


ERDOĞAN VE BAHÇELİ DEPREMZEDE AİLEYE MİSAFİR OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı ziyaretinin ardından depremin vurduğu İslahiye ilçesini ziyaret etti. Beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar ile birlikte İslahiye´ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Holding tarafından kurulan konteyner kentti ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra depremzede bir aileye misafir oldu. Aile ile görüşen Erdoğan, çocukları da sevdi.
1797 KONUTUN İNŞA SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR
Daha sonra Afet Koordinasyon Merkezinde yapılan görüşmenin ardından ilk olarak Devlet Bahçeli konuştu. Bahçeli, Nurdağı ve İslahiye´de modern şehirler kurulacağını söyledi. Bahçeli´nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem felaketinin ardından yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla İslahiye´ye geldiğini ifade etti. Konuşmaktan çok depremzedeleri dinlemek ve tavsiyeleri almak için alanda olduklarına dikkat çeken Erdoğan, "İslahiye, Gaziantep´in ilçeleri arasında depremden en olumsuz etkilenen yerleşim birimlerimiz arasında yer alıyor. Bir tarafta Nurdağı, bir tarafta burası. Nurdağı 40, İslahiye 60 bin nüfusa sahip ve iki ilçemiz büyük darbe aldı. İlçede bulunan 31 seyyar mutfağımız vatandaşa hizmet veriyor, aynı zamanda kumanya dağıtımı sürüyor. Su ve elektrik konusunda sıkıntı kalmadı, doğalgaz arzı ile ilgili çalışıyoruz. Karayolları ile ilgili herhangi bir sorun görünmüyor, barınma ve diğer beklentilere de çözüm üretiyoruz" dedi.
Deprem felaketinin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman´da zemin etüt çalışması tamamlanan alanlarda 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"İslahiye´deki 2 bin 220 binadaki 5 bin 175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı. 2 ay içinde 18 bin 544´ü Gaziantep´te olmak üzere ülkemiz genelinde 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Ayrıca köylerimizde de 70 bin yerel dokuya uygun konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı´nda 456, İslahiye´de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta´da 287 olmak üzere 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor. Bu şekilde ön hazırlıkları tamamlanan her yerde süratle inşaatlara başlayacağız. Hep söylediğim gibi ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Güçlendirme şöyle böyle yok, sıfırdan başlamak suretiyle kendimize inanıp güveneceğiz binalarda oturanlar özgüven içinde otursunlar istiyoruz. Hedefimiz deprem konutları ve köy evlerini 1 yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır. Devlet millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Rabbim bizlere ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2023-02-21 20:21:53

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