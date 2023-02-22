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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te sanayi bölgesi sessizliğe büründü

DHA

Gaziantep'te sanayi bölgesi sessizliğe büründü


Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI-Zeki GÜNAL/İSLAHİYE, (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'te depremin şiddetiyle hasar gören fabrikalardan bazıları üretim yapamaz hale geldi.  İslahiye'de bulunan pamuk fabrikasının müdürü Mehmet Ünsaçar, "Fabrikaların hepsi zarar gördü ve şu an hiçbiri çalışmıyor. Depremden sonra birçok çalışanımız şehri terk etti. Biz fabrikamızı çalıştırsak bile depremden sonra belki onların bir kısmı olmayacak. Bizim insan gücüne de ihtiyacımız var. Bu bir milli servet kaybı" dedi. 
Tekstil, alüminyum eritme, çeşitli baharat fabrikalarının bulunduğu İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde de fabrikalar hafif hasar görse de çalışmayı durdurdu. İşçilerin birçoğu da, farklı illere göç etti. Sanayi bölgeleri deprem sonrası sessizliğe büründü. Öte yandan, bir fabrikada deprem anları güvenlik kamerasına yansıdı.  MİLLİ SERVET KAYBI 
İslahiye'de bulunan pamuk fabrikasının müdürü Mehmet Ünsaçar, "Depreme evimizde yakalandık, kötü bir gündü. Allah kimseye yaşatmasın. Yaklaşık 2 hafta oldu ve çalışmıyoruz. Biz ayda 700 ton mal üreten hidrofil pamuk üreten bir fabrikayız ve tamamını ihraç ediyoruz. O günden beri çalışmıyoruz, görüntü itibariyle de aylarca çalışamayacağız tamirat ve tadilattan sonra. Burada çalışan insanlar da evlerine ekmek götürmek zorunda ama, onlar da bir şekilde bunu yapamayacaklar. Biz bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz ama, deprem bizi çok etkiledi, çok üzdü. Canımız yandı, içimiz yandı. 
Depremden dolayı çalışamıyoruz. Görüntü itibariyle de uzun süre çalışamayacağız. Bu bir milli servet kaybı aslında, milli canımız gitti. Milli servetimiz gitti. Elektriğimiz var ama doğal gazımız yok. İstersek belki gelebilecek. Şu an için ancak insanlara yetiyor, ısınmalarını sağlıyor" dedi.  ŞU AN HİÇBİR FABRİKA ÇALIŞMIYOR, ÇALIŞANLARIMIZIN ÇOĞU TERK ETTİ  
50 işçisi bulunan ve 7 gün 24 saat çalışan bir fabrika olduklarını belirten Ünsaçar, "Bir an önce ayağa kaldırmak zorundayız çünkü, bunları çalıştırmak da lazım. O gün izin günümüzdü. Neyse ki izin günümüzmüş. Bazı şeylere üzülürken, bazı şeylere iyi ki de olmuş diyorsun. İyi ki herkesi o gün evine göndermişiz. Burada tekstil, alüminyum eritme, çeşitli baharat fabrikaları var. Hepsi benzer sorunlar yaşıyor. Bizimkine benzer, biraz daha fazla olan var. Biraz daha az hasar gören var ama, genelde hepsi zarar gördü, şu an hiçbiri çalışmıyor. Depremden sonra birçok çalışanımız şehri terk etti. Özellikle İslahiye ve Nurdağı bölgesi çok büyük kayıp aldı. Çalışanlarımız çoğu terk etti. Haklı olarak ailesini güvenli bir yere götürüyor. Belki onların bir kısmı geri gelmeyecek. Biz fabrikamızı çalıştırsak bile, depremden sonra belki onların bir kısmı olmayacak. Bizim insan gücüne de ihtiyacımız var" diye konuştu.  (DHA)(FOTOĞRAF)
 DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Merkez Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI, Zeki GÜNAL / İSLAHİYE, (Gaziantep), (DHA)
2023-02-22 10:40:53

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