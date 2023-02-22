Bakan Akar'dan, depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı'na ziyaret



Kadir ÇELİK/GAZİANTEP, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep´in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

Bakan Akar, İslahiye'de Kalyon Konteyner Kent ve Koordinasyon Merkezi´ni ziyaret ederek, depremzede vatandaşlar ve çocuklarla ilgilendi, konteynerde yaşayan bir aileyi de ziyaret etti. Ardından Nurdağı'na geçen Bakan Akar, burada da konteyner kent ve çadır sosyal alanlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Akar´a ziyaretleri sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

2023-02-22 16:20:35



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