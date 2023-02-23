Jandarmanın sağlık timi, kapı kapı dolaşıyor



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sağlık timi kurdu. Psikolog, veteriner hekim ve sağlıkçıların olduğu jandarma personeli, kırsal mahallelerde kapı kapı dolaşarak halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler, 11 ilde yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin yıktığı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kırsal mahallelerde, evini terk eden bazı aileler çadırlara yerleşti. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki veteriner hekim, psikolog ve sağlıkçı astsubaylardan oluşan ekip, ilçede kırsal mahallelerde dolaşıp her yaştan insanı muayene ederek, yaşlıların iğne ve pansumanlarını yapıyor. Veteriner astsubaylar ise köylerde kontrol ettikleri hayvanların ilaçlarını yapıp, sahiplerine ise danışmanlık hizmeti veriyor. Depremden etkilenen aileler, evlerine gelen psikolog astsubay ile özel görüşmeler gerçekleştiriyor.

Yağızlar Mahallesi'nin muhtarı İdris Karageyik, depremde mahallelerinde 15 evin yıkıldığını söyleyip, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Depremi çok kötü hissettik. Mahallemizde can kaybı yok ancak 15 evimiz yıkıldı. Bazı ailelerimiz çadırlarda yaşamaya başladı. Bugün de jandarmadan ekipler geldi, sağ olsunlar. İçlerinde görevli arkadaşlar var. Çadırları ve evlerimizi gezerek yaşlılarımızın iğnelerini pansumanlarını yapıyorlar. Çocukları, bebekleri muayene ediyorlar. Hayvanlarımıza bakıyorlar. İlaçlarını yazıp yol gösteriyorlar. Allah razı olsun, güzel bir hizmet. Ayrıca bir psikolog komutanımız da depremden etkilenen bazı mahalle sakinlerimiz var onlarla görüşüyorlar" diye konuştu.

Yağızlar Mahallesi'nde yaşayan Yeter Erdoğan ise gelen veterinerin keçilerini kontrol ettiğini ve ilaçlar yaptığını söyleyerek, tüm ilgililere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2023-02-23 11:04:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.