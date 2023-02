Depremde ağır hasar alan evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izlediler

Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremde binlerce evin yıkıldığı Gaziantep´in Nurdağı ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 7 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Depremden kurtulan Kılıç ailesi, yıllardır 5´inci katında oturdukları apartmanlarının yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi. İş makineleri ile yapılan kontrollü yıkım sırasında Ahmet Kılıç, gözyaşı döken eşi ve yakınlarını, "Çok şükür sağlığımız yerinde, çay koyup yeniden başlayacağız" diye teselli etti.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem aralarında Gaziantep'in de olduğu 11 ilde büyük hasara yol açtı. Gaziantep'te en büyük hasarın yaşandığı Nurdağı ilçesinde binlerce ev yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 40 bin nüfuslu olan ve evlerinin büyük bölümünün tamamen yıkıldığı Nurdağı ilçesinde, ayakta kalan evlerin de yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi. Farklı bir yere taşınması kararlaştırılan Nurdağı'nda, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına da başlandı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartman da ekipler tarafından iş makineleri ile kontrollü şekilde yıkıldı. Kılıç ailesi, 5'inci katında oturdukları evlerinin bulunduğu apartmanın yıkılışını yakından takip etti. Ahmet ve Emine Kılıç çifti ile çocukları, yıllardır oturdukları evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi. Emine Kılıç, "Her şeyimiz gitti" derken, Ahmet Kılıç eşi ve çocuklarını "Çok şükür sağlığımız yerinde. Hepimiz felaketten yara almadan kurtulduk. Şimdi çayımızı koyup, içerek yeniden başlayacağız" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Esnaf olduğunu ve depremde ailesi ile birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Ahmet Kılıç, "Çıktığımızda her yerin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadık. Her yer yıkılmış ve adeta can pazarı yaşanıyordu. Sonra eşim ve çocuklarımla felaketten sağ kurtulduğumuz için şükrettik. Şimdi evimiz ağır hasarlı olduğu için yıkılıyor. Hepimizin sağlığı yerinde ve hayata artık yeniden başlayacağız" dedi.

Kılıç ailesi, çocukları ile yıllarca oturdukları evlerinin bulunduğu apartmanın yıkılışını cep telefonu kamerası ile kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Ahmet ATMACA

2023-02-23 11:17:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.