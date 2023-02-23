Enkazda altında patisini kaybeden köpeğe protez takıldı



Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta enkazdan çıkarılıp, Gaziantep'e getirilen köpeğin kesilen sol patisine protez takıldı.

Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma ekiplerince enkazdan çıkartılan köpek, Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Sol patisini kaybeden köpek, burada tedavi edilip, protez takıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, köpeğin ayağının kangren olduğunu, bu nedenle kesildiğini, ardından protez takıldığını söyledi. Köpeğin protez sonrası hareketlendiğini belirten Özsöyler, "Kahramanmaraş'ta 2 gün boyunca göçük altında kalan bir köpeğimizi kurtardıktan sonra Gaziantep'e getirdik. Köpeğimizin ameliyatını yaptık. Ameliyat sonrasında köpeğimizin sol ön ayağını komple ampute ettik. Tabii köpek, bu süreçte yere basamamaya başladı. Bu durumdan dolayı strese girdi. Belediyemize ait protez merkezinde hızlı bir şekilde kendisine bir ayak yaptık. Şu anda ayağına alışmaya başladı ve artık yavaş yavaş yürüyor" dedi.

Özsöyler, enkazdan kurtarılan çok sayıda köpek ve kedinin tedavisini de yapıldığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA

2023-02-23 13:59:55



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