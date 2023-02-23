Nurdağı ve İslahiye'deki yıkılan binalara 22 tutuklama



HASAN KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezi depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmada 22 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem nedeniyle yıkılan binalara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü söyledi. Depremde yıkılan binalarda kusuru olduğu belirlenen 22 kişinin tutuklandığını belirten Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nurdağı ve İslahiye'de yıkılan binalarla ilgili kusurlu olduğu değerlendirilen 22 kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. 80 kişinin aranması devam etmektedir. Müteahhit, yapı denetim, vb. görevlilerle ilgili en hakkaniyetli kararı bağımsız mahkemeler verecektir." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-23 18:12:54



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