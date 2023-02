Depremde kaybettiği kızının mezarına mont, oğlunun mezarına gömleğini serdi

Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Bilal (16) ve Elif Kaçakçı (11) kardeşler, yıkılan evlerinin enkazında yaşamını yitirdi. Aile, hayattayken çok üşüyen kızlarının 2 montuyla oğullarının çok sevdiği gömleğini mezarlarının üzerine bıraktı. Baba Ümit Kaçakçı (41), "Her gün gelip, çocuklarımız yerine mezardaki kıyafetlerini seviyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkıma yol açtı. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki 200 haneli Gökçedere Mahallesi'ndeki birçok ev yerle bir oldu, fay hattının geçtiği mezarlıktaki bazı mezarlar ikiye ayrıldı, mezar taşları parçalandı. Fay hattı üzerindeki, adeta ortadan ikiye bölünen köyde 70 kişi hayatını kaybetti. 2 metreye yakın yarıkların oluştuğu mahallede oturan Ümit Kaçakçı da depremde kızı Elif ile oğlu Bilal'i kaybetti.

İKİ EVLADINI TOPRAĞA VERDİ

Her gün çocuklarının mezarını ziyaret eden Ümit Kaçakçı, depremin olduğunda Nurdağı merkezde olduğunu ve şiddetli sarsıntı sonrası yanındaki oğlu Ramazan (18) ile 4 kilometrelik yolu koşarak geldiğini belirtti. Kaçakçı, 2 katlı evde 2 çocuğunun enkaz altında kaldığını gördüğünü söyledi. Enkaz yığını haline gelen evden eşi Zeynep Kaçakçı'nın sağ olarak çıktığını dile getiren Ümit Kaçakçı, "Sabah saatlerinde iş makinesiyle enkazı kaldırdığımızda Elif ve Bilal'i çıkardık ama ikisi de can vermişti. 2 çocuğumu da toprağa verdim. O gün yakınlarımızdan olan aynı soy ismi taşıyan 28 kişiyi toprağa verdik. Adeta o gün kıyameti yaşadık. Allah kimseye o günü yaşatmasın" dedi.

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR'

Kaçakçı, Elif'in doktorluk hayalini anlatarak, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Evlat acısı çok zor. Ateş düştüğü yeri yakar. Her gün gelip çocuklarımın mezarlarını ziyaret ediyorum, kıyafetlerini düzeltiyorum. Çok büyük bir acı, evlatlarımın acısıyla nasıl yaşayacağım bilemiyorum. Kızım çok üşürdü, o yüzden üşümesin diye annesi montlarını mezarının üzerine serdi. Oğlum da siyah gömleğini çok seviyordu. Şimdi gelip mezarlıkta, çocuklarımız yerine geride kalan kıyafetlerini seviyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA

2023-02-24 10:57:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.