Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-02-25 16:53:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.