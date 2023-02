Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile deprem bölgesinde

ANKARA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesini ziyaret eden Emine Erdoğan ile BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif Sharif, konteynerkentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. Emine Erdoğan ile Sharif'e konteynerkent ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer yetkililer eşlik etti. Nurdağı'nda 'Tek Yürek Türkiye' olarak adlandırılan meydanda kurulu, konteynerkenti ziyaret eden Erdoğan ve Sharif, burada depremzede ailelerle görüştü. Konteynerkentte ailesiyle kalan Süleyman Atmaca da Emine Erdoğan ve Sharif'in bir araya geldiği isimler arasında yer aldı. Erdoğan ve Sharif, yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini paylaşırken, Atmaca ailesi de çocuklarıyla enkazdan kurtarıldıkları anları anlattı. Depremzede emekli öğretmen Süleyman Atmaca, deprem sonrası, eşinin soba yakmak için yanında bulundurduğu çakmakla enkazı aydınlatarak çocuklarıyla iletişim kurduğunu belirterek, "O gün herkes seferberdi, hepsinden Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

'BİZ TOPLUM OLARAK AYAĞA KALKMASINI BİLİRİZ'

Erdoğan ve Sharif, konteynerkentte kalan bir başka depremzede Hidayet Bahar ve ailesiyle de görüşerek ailenin bebeğiyle ilgilenip, ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Hidayet Bahar, Emine Erdoğan'a, "Biz toplum olarak ayağa kalkmasını biliriz. Malatya'ya yine gideceğiz kayısı yemeye. Hatay'a yine gideceğiz dondurma, künefe yemeye. Kahramanmaraş'a yine dondurmaya yemeye" derken, Emine Erdoğan da "Hiç endişeniz olmasın, bu dileklerinizin hepsi olacak" dedi.

Erdoğan ile Sharif, Nurdağı'ndaki ziyaretlerinin ardından İslahiye ilçesine geçti. İslahiyeli depremzede ailelerin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Erdoğan ile Sharif, çocuklarla sohbet etti, kendilerine top uzatan gençlerle de voleybol oynadı.

'BİR SENE İÇERİSİNDE KALICI EVLERİNİZİ YAPACAĞIZ'

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, depremler dolayısıyla zor günler yaşandığını belirterek, ilçeye gelirken gördükleri manzaranın herkesi üzdüğünü söyledi. Uzmanların bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili bir araya gelerek çalışacağını ifade eden Emine Erdoğan, "Bir sene içerisinde kalıcı evlerimizi yapacağız, Cumhurbaşkanımızın sözü var. Çok zor günler geçiriyoruz. Bunları hep birlikte aşacağız. Birbirimizin elinden tutarak, birbirimize teselli olacağız. Rabbim bir daha buna benzer günleri bir daha yaşatmasın" dedi.

SHARİF: BİZZAT HER ŞEYİ GÖRDÜM VE ÖNERİLERİ NOT ALDIM

Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ekip arkadaşlarını yolladığını ve dün gece kendisine deprem bölgelerindeki izlenimlerine ilişkin rapor sunduklarını dile getiren Sharif ise "Hepinizin acısını hissediyorum. Ben de daha önce Malezya'da belediye başkanıydım. 2004'te yaşanan tsunamiden benim şehrim de etkilendi. Burada da bizzat her şeyi gördüm ve önerileri not aldım. Verdiğiniz bilgileri merkeze götüreceğim, oradaki meslektaşlarımla görüşeceğim. Sadece BM Habitat nezdinde de değil bütün BM kuruluşlarında bunları tartışacağız. Sizlere en iyi şekilde nasıl bir hizmet sunabiliriz bunları tartışacağız" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgelerinde gösterdikleri dayanışma ruhu ve yürüttükleri çalışmaların da önemli olduğunu söyleyen Sharif, "Buradan sivil toplum kuruluşlarına bir çağrı yapmak istiyorum. El ele vererek birlikte çalışmanız gerekiyor. Büyük bir takım çalışmasıyla ileriye yürüyebiliriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Umutcan ÖREN

