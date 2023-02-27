Gaziantep'in 2 ilçesinde kontrollü yıkım



Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde ağır hasarlı binalar, kontrollü yıkılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yüzlerce bina, yerle bir oldu; çok sayıda bina da hasar aldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği 2 ilçede, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürdürülüyor. Ekipler, iş makineleriyle moloz yığınlarını kamyonlara yükleyip, ilçelerin dışına çıkarıyor. Ağır hasarlı olduğu belirlenen binalar da kontrollü olarak yıkılıyor. Yıkım işlemleri sırasında polis ile jandarma, bölgeyi trafiğe kapatıp, önlem alıyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA

2023-02-27 14:25:51



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